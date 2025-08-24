Diretta Roma Atalanta Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata.

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta realmente per iniziare la diretta Roma Atalanta Primavera, va allora ricordato – come già accennato – che lo scorso anno la stagione regolare dei giovani giallorossi era stata fantastica, la Roma infatti aveva chiuso con 83 punti vincendo 26 delle 38 gare in programma, segnando la bellezza di 91 gol (concedendone anche 47, ma offensivamente era stata devastante) con Federico Coletta, Leonardo Graziani e Giulio Misitano che avevano chiuso con 14 reti a testa, dunque anche una bella cooperazione in un gruppo che aveva davvero tutto per vincere lo scudetto.

La Roma però si era piantata contro la Fiorentina in semifinale, dovendo rinunciare ancora una volta al sogno di vincere il tricolore: titolo che manca ormai dal 2016, mentre l’Atalanta ne ha vinti due consecutivi nel 2019 e 2020 ma da quel momento ha iniziato a faticare parecchio, non trovando più i calciatori giusti con cui riaprire il ciclo. Qui siamo solo all’inizio del campionato e dunque è ancora tutto possibile sulla carta, siamo davvero pronti ad accomodarci e seguire insieme una partita classica che potrà darci qualche indicazione importante, è finalmente arrivato il momento di lasciare la parola alla diretta Roma Atalanta Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

È Sportitalia che come emittente garantisce la diretta Roma Atalanta Primavera, che in diretta streaming video rimane disponibile sul sito ufficiale o su SI Solo Calcio.

ROMA ATALANTA PRIMAVERA: UN BIG MATCH!

Con la diretta Roma Atalanta Primavera siamo in campo alle ore 16:30 di domenica 24 agosto, per quello che possiamo considerare un big match nella prima giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Certo, per sapere se sarà davvero così dovremo soprattutto valutare il rendimento di una Dea in forte calo.

L’Atalanta ha fatto benissimo in epoca recente, ma nelle ultime stagioni ha faticato parecchio: basti pensare che l’anno scorso ha dovuto lottare per salvarsi, l’esordio in questo campionato non è stato dei migliori perché è arrivato un pareggio casalingo contro il Verona, dunque si cerca riscatto.

È stato 2-2 anche per la Roma, sul campo del neopromosso Parma, ma per i giallorossi il discorso di partenza è diverso: una regular season dominata con 83 punti e poi la sconfitta in semifinale contro la Fiorentina, a chiudere i giochi in anticipo.

Una squadra che fa benissimo sino a fine maggio per poi perdersi, questo sembra dirci il trend attuale; adesso però è iniziata un’altra stagione e allora nella diretta Roma Atalanta Primavera vedremo cosa accadrà in campo, ma prima uno sguardo alle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Andiamo dunque a valutare le scelte per la diretta Roma Atalanta Primavera: Federico Guidi sembra intenzionato a partire con un 4-3-2-1 abbassando la posizione di Coletta e Della Rocca alle spalle della prima punta Arena, il modulo può facilmente diventare un 4-3-3 con tridente classico e naturalmente rimane fisso il centrocampo nel quale Romano agisce come sempre da regista centrale e la collaborazione di Di Nunzio e Bah, in difesa a protezione di Zelezny avremo Nardin e Zinni da centrali con Lulli e Cama che dovrebbero essere i due terzini.

Giovanni Bosi è stato confermato come allenatore dell’Atalanta Primavera e si affida al classico 3-4-2-1, ma sarà senza gli squalificati Leandri e Gariani: a protezione del portiere Anelli abbiamo una linea con Gobbo, Maffessoli e Ramaj, la difesa sarà poi coadiuvata dagli esterni Steffanoni e Leandri e in zona centrale sarà ancora Mencaraglia a dettare i tempi e ovviamente anche la Dea, visto il modulo, ha due trequartisti che in questo caso dovrebbero essere Artesani e Baldo (chiamato alla conferma) mentre Cakolli si gioca la maglia da centravanti con Mouisse e almeno sulla carta dovrebbe partire favorito, poi si vedrà.