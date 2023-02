Diretta/ Roma Atalanta Primavera, video streaming tv: parola d’ordine continuità

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA: GIALLOROSSI IN CRISI?

La diretta di Roma Atalanta Primavera, match in programma lunedì 20 febbraio alle ore 14:30, si prepara ad essere un’interessante sfida del campionato giovanile nazionale. Ultimamente i giallorossi, terzi in classifica ad un punto dai primi due posti, hanno vissuto un periodo abbastanza instabile dal punto di vista della continuità con le sconfitte di Bologna e Sampdoria nelle ultime tre sfide che hanno rallentato la corsa di una squadra che qualche mese fa era salda al comando. Che non fosse invece la miglior stagione dell’Atalanta lo si era capito e il quindicesimo posto lo testimonia. L’ultima vittoria degli orobici è datata 22 gennaio col Bologna visto che da fin gennaio in poi sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

In casa la Roma è riuscita nel periodo recente a dare un colpo di coda alla classifica vincendo le ultime tre dispute casalinghe consecutive con Napoli, Udinese e Cesena mettendo a referto in totale, nelle nove sfide tra le mura amiche, la bellezza di diciannove punti, dietro solo a Torino e Fiorentina. L’Atalanta invece ha subito due sconfitte di misura in fila con Torino e Fiorentina, fermando ad altrettante partite la striscia positiva esterna tra la vittoria di Bologna e il pari di Udine.

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atalanta Primavera sarà trasmessa come di consueto da diversi anni tramite i canali di Sportitalia, emittente televisiva che detiene i diritti del campionato Primavera, I canali di riferimento sono il 60 e 61 del digitale terreste.

Per quanto riguarda la diretta streaming video della sfida Roma Atalanta Primavera, bisognerà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone scaricando l’app di Sportitalia oppure collegarsi al sito web www.sportitalia.com, il tutto gratuitamente.

PROBABILI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta Primavera vedono i giallorossi dare continuità al 4-3-3. Baldi in porta, difesa a quattro con Falasca, Pellegrini che sostituirà Chesti squalificato, il greco Keramitsis e Louakim. A centrocampo Majchrzak a destra, Pagano a sinistra e al centro Vetkal al posto di Faticanti, reudce da un cartellino rosso col Bologna. Davanti Cassano-Pisilli-Cherubini.

I bergamaschi rispondono col medesimo modulo. Tra i pali Bertini, linea difensiva con Del Lungo, Bernasconi, Palestra e Regonesi. Riccio regista, Muhameti e Guerini le due mezzali orobiche. In avanti Roalsou-Stabile-Vorlicky alla ricerca di gol importanti per battere la terza in classifica.











