Diretta/ Roma Atalanta (Serie A), streaming video tv: Gasp all’assalto!

DIRETTA ROMA ATALANTA: FONSECA VUOLE RIBALTARE IL PRONOSTICO!

Roma Atalanta, in diretta giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida fondamentale nel quadro del campionato di entrambe le formazioni. La Roma è uscita sconfitta dal match contro il Torino di domenica scorsa, pagando probabilmente le fatiche europee dopo il match contro l’Ajax e la qualificazione alle semifinali di Europa League. I giallorossi però rischiando di ritrovarsi staccati anche dalla zona Europa League, battere l’Atalanta non solo terrebbe vive le residue speranze di quarto posto ma potrebbe far guadagnare terreno in classifica ai giallorossi considerando che in giornata è previsto l’altro scontro diretto tra Napoli e Lazio.

La Dea però si presenta all’Olimpico all’assalto non solo di quella che sarebbe la terza qualificazione consecutiva in Champions League ma anche di un secondo posto che potrebbe essere alla portata. La vittoria in casa contro la Juventus potrebbe essere stata il risultato chiave nel finale di stagione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, sarà importante ora per i nerazzurri avere continuità per poi sfruttare la porzione finale di calendario, più agevole.

DIRETTA ROMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atalanta sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Atalanta allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gian Piero Gasperini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; D. Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Roma Atalanta, quindi possiamo andare a vedere cosa offrono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.55 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



