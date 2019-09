Diretta Roma Atalanta/ Streaming video e tv: big match all’Olimpico (Serie A)

Roma Atalanta, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati, è una delle gare più interessanti nel panorama della quinta giornata di Serie A 2019-2020: alle ore 19:00 si inaugura il mercoledì 25 settembre allo stadio Olimpico, con i giallorossi che arrivano da due vittorie consecutive con le quali sono riusciti a invertire la rotta dopo un avvio non esaltante. Il colpo di Bologna, arrivato all’ultimo secondo, ha portato la squadra di Paulo Fonseca al quarto posto in classifica: è ancora presto per tirare le somme ma sicuramente la Roma, soprattutto se sistemerà la difesa, potrà giocarsi concretamente la qualificazione in Champions League. Così l’Atalanta, che dopo la batosta europea di Zagabria si è rilanciata solo a metà recuperando due gol alla Fiorentina, e ancora una volta prendendo punti nel finale di una partita. Gian Piero Gasperini sa che la sua creazione, giunta al quarto anno, ha ancora bisogno di carburare ma intanto si presenta all’Olimpico con 7 punti e la solita sensazione di poter esplodere da un momento all’altro. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, valutandone le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Roma Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà su Sky Sport Serie A che trovate al numero 202 del vostro decoder (oppure al 249). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Con l’ex Mancini squalificato, sarà Juan Jesus ad affiancare Fazio in Roma Atalanta: in difesa Fonseca prevede anche i due terzini che restano Florenzi e Kolarov (ma attenzione a Spinazzola), con un centrocampo nel quale Amadou Diawara può prendere il posto di Veretout e Lorenzo Pellegrini insidia Cristante. L’ex Sassuolo potrebbe comunque essere confermato sulla trequarti, con Zaniolo che darebbe un turno di riposo a Justin Kluivert giocando largo a destra; dall’altra parte Mkhitaryan, davanti ci prova Kalinic ma Dzeko resta largamente favorito. Atalanta in campo con l’ex Toloi a completare la difesa con Palomino e Andrea Masiello (o Djimsiti) davanti a Gollini; Hateboer si riprende il posto a destra e dunque c’è un ballottaggio tra Castagne e Gosens sull’altro versante, in mediana invece Freuler torna ad affiancare De Roon dopo aver riposato contro la Fiorentina. Nel reparto avanzato si rivedono dal primo minuto Papu Gomez e Ilicic, che domenica hanno girato la partita: davanti a loro Duvan Zapata resta favorito su Muriel.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita incerta questa Roma Atalanta, ma secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai c’è uno 0,70 di valore favorevole ai giallorossi: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,25 volte la somma messa sul piatto, contro la quota di 2,95 che è stata posta sul segno 2 che identifica il successo esterno della Dea. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,70 volte quanto investito con questo bookmaker.



