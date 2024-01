DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato 1-1) video streaming tv: Dybala su rigore! (Serie A, 7 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA ATALANTA (RISULTATO 1-1): DYBALA SU RIGORE!

Al 29′ viene ammonito Scalvini per un fallo su Pellegrini, al 34′ Carnesecchi si fa trovare pronto su un tentativo di Bove. Al 35′ salvataggio sulla linea di Djimsiti su Karsdorp, ma l’arbitro va all’on field review che rivela un fallo di Ruggeri sull’olandese, proteste atalantine perché il tiro di Karsdorp era già partito. Dal dischetto va Dybala che firma il pareggio giallorosso. Viene ammonito Ruggeri nell’occasione e al 43′ c’è un giallo anche per Ederson per una trattenuta su Dybala. 6′ di recupero dopo un primo tempo pieno di interruzioni, al 49′ Llorente mura una conclusione di Holm, la difesa atalantina fa lo stesso al 51′ su Dybala. (agg. di Fabio Belli)

ROMA ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Roma Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

SBLOCCA KOOPMEINERS!

La Roma prova a iniziare con buon piglio la sfida, al 7′ Dybala pesca Lukaku in area ma una deviazione rende il tiro del belga facile preda di Carnesecchi. All’8′ passa l’Atalanta: cross ben calibrato da Miranchuk per la testa di Koopmeiners che vince il duello aereo con Karsdorp e sigla lo 0-1. I bergamaschi continuano ad affondare con Holm, al 16′ un tiro di Djimsiti viene deviato in angolo da Mancini. La Roma prova ad aumentare i giri, break di Mancini su Miranchuk e Lukaku chiama Carnesecchi alla respinta al 21′. Subito dopo tiro-cross di Dybala deviato da Ederson che per poco non beffa Carnesecchi, pronto però al salvataggio. Sul capovolgimento di fronte, buon pallone per De Ketelaere che sbaglia però davanti a Rui Patricio. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Roma Atalanta si presenta con alcuni dati interessanti da esaminare. Il risultato più frequente tra le due squadre è stato 2-1, con ben 8 partite che si sono concluse con questo punteggio. Ciò potrebbe indicare un equilibrio e una competitività tra le due squadre quando si affrontano. Guardando alle prestazioni casalinghe della Roma, nelle ultime 25 partite in cui giocava in casa, la squadra ha ottenuto 14 vittorie e 4 pareggi, mentre l’Atalanta ne ha vinte 7. La differenza reti è di 39-26 in favore della Roma. Questi dati suggeriscono una certa solidità della Roma quando gioca davanti ai propri tifosi.

Interessante notare che la Roma realizza il 50% dei suoi gol nei minuti finali della partita, comprendendo l’intervallo fra il 76° e il 90° minuto. Questo potrebbe indicare una resistenza mentale e la capacità di segnare in situazioni cruciali. D’altro canto, l’Atalanta sembra essere più prolifica nei minuti centrali della seconda metà, con il 28% dei suoi gol realizzati fra il 46° e il 60° minuto. Mettetevi comodi perché adesso vedremo insieme le formazioni ufficiali, la diretta di Atalanta Roma sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA ATALANTA: SFIDA CHAMPIONS!

Roma Atalanta, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La performance della Roma è stata altalenante, caratterizzata da un gioco non sempre spettacolare. Tuttavia, nonostante ciò, i giallorossi sono ancora in lotta per la zona Champions. La classifica è molto equilibrata, poiché la squadra capitolina si posiziona al settimo posto con 28 punti, a soli cinque punti di distanza dalla quarta posizione. Il team guidato da Mourinho è alla ricerca di continuità, ma nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 1-0 in casa della Juventus.

L’Atalanta, partita con l’obiettivo di competere per un posto in Champions, sta mantenendo viva questa ambizione nonostante i risultati altalenanti. Al momento, la squadra di Gasperini si trova al sesto posto con 29 punti, a soli quattro punti dal quarto posto. Nel recente turno, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria per 1-0 in casa contro il Lecce che ha rilanciato le ambizioni di qualificazione europea per la squadra bergamasca.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

ROMA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











