Diretta Roma Atalanta U18/ Streaming video tv: bollente semifinale serie A-B!

DIRETTA ROMA ATALANTA U18: SEMIFINALE SERIE A-B

Roma Atalanta U18, in diretta dallo Stadio Benelli di Ravenna, è la partita in programma oggi, venerdi 25 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo dunque giunti alla conclusione della stagione del campionato giovanile under 18 A-B e dunque con la diretta tra Roma e Atalanta U18 daremo oggi il via al tabellone play off con le semifinali: in palio dunque già oggi un pass che vale la possibilità di giocarsi il titolo nazionale solo il prossimo 28 giugno a Cesena. L’attesa dunque intorno a tale scontro è grande, tenuto poi conto delle ottime cose fatte vedere dalle due squadre in stagione come anche del palmares delle contendenti: in una stagione resa davvero complicata dalle pandemia, sia i nerazzurri che i giallorossi hanno mostrato grandissime doti raggiungendo i primi 4 posti nella classifica finale. E ora sono chiamati al rush finale: chi oggi troverà il successo e dunque potrà ancora competere per il titolo nazionale?

ROMA ATALANTA U 18 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Roma e Atalanta U18, attesa semifinale per la serie A-B sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.00: appuntamento sul satellitare e per la precisione al canale Sky Sport Serie A, al numero 2020 del telecomando del digitale terrestre. Garantita dunque, ma solo per gli abbonati, anche la diretta streaming video dell’incontro del campionato giovanile.

DIRETTA ROMA ATALANTA U18: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta U18, semifinale della Serie A-B, è facile immaginare che entrambi gli allenatori oggi punteranno solo su i loro titolari più in forma: questa sera sarà partita secca per staccare il pass della finale di Cesena e non saranno ovviamente concessi errori. Cominciando dai giallorossi ecco che allora Parisi dovrebbe puntare ancora sul 4-3-1-2 come modulo di partenza, dove pur in difesa si segnala l’out di Meloni: toccherà a Ludovici prenderne il posto in reparto, al fianco di Zajsek, Giorcelli e Bianchino. A centrocampo sarà poi spazio per Verrengia, Patrik Ngingi e Pagano (anche se Mirimich scalpita), mentre in avanti avremo Logrieco sulla trequarti e le due punte Cassano e Gante.

Spazio al 4-2-3-1 per l’11 di partenza dell’Atalanta U18, dove pure Mister Lorenzi si affiderà a Rota tra i pali e al quartetto formato da Bonfanti, Moraschi, Derbali e Testa in difesa. In avanti dovrebbero essere ancora i due fratelli Amer e Dino Mehic a far da cerniera, mentre toccherà a Falleni agire sulla linea della trequarti: saranno poi Polloni, Pozza e Pagani i titolari in attacco.



