Diretta Roma Athletic Bilbao (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Stiamo finalmente per vivere la diretta Roma Athletic Bilbao: interessante notare come Claudio Ranieri abbia già sfidato in sette occasioni la squadra basca, ma chiaramente lo ha fatto come allenatore di Valencia e Atletico Madrid raccogliendo due vittorie e altrettante sconfitte, con tre pareggi, l’ultima partita risale a vent’anni fa quasi esatti mentre ci sono due incroci contro Ernesto Valverde, entrambi pareggiati. L’allenatore dell’Athletic Bilbao ha sul groppone la clamorosa eliminazione subita per mano della Roma nel quarto di finale di Champions League 2017-2018: dopo aver vinto 4-1 al Camp Nou era stato demolito per 3-0 dai giallorossi, allenati da Eusebio Di Francesco.

DIRETTA/ Panathinaikos Fiorentina (risultato finale 3-2): Tete firma il tris (6 marzo)

Naturalmente poi bisogna ricordare il pareggio andato in scena lo scorso 26 settembre, nel girone di Europa League: era ancora Ivan Juric ad allenare la Roma, che dopo essere passata in vantaggio con Artem Dovbyk era stata ripresa, a cinque minuti dal 90’, da Aitor Paredes. Stavolta andrà meglio? Scopriamolo insieme: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Roma Athletic Bilbao prende il via! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Y. Alvarez, Vivian, Berchiche; De Galarreta, Jaureguizar; Iñaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Sannadi. Allenatore: Ernesto Valverde (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Viktoria Plzen Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: ci sono Pedro e Noslin! (6 marzo 2025)

Diretta Roma Athletic Bilbao in streaming video, dove seguire la partita

Anche la diretta Roma Athletic Bilbao dello Stadio Olimpico come tutte le partite della competizione, sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Roma Athletic Bilbao, Ranieri cercherà di mantenere la striscia positiva

La diretta Roma Athletic Bilbao sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e mette a confronto due squadre che sulla carta possono puntare alla vittoria finale ma che nei rispettivi campionati stanno vivendo delle situazioni di classifica leggermente differenti.

DIRETTA/ Copenaghen Chelsea (risultato finale 1-2): Fernandez chiude i conti (6 marzo 2025)

I padroni di casa sono dovuti passare per gli spareggi e battere il Porto 3-2 nella gara di ritorno per arrivare agli ottavi, in Serie A invece dopo il terribile inizio di campionato si stanno riaffacciando alla zona Europa e ora con 43 punti occupano l’8° posto in classifica. Gli ospiti invece sono stati tra le squadre migliori della League Phase qualificandosi come seconde agli ottavi di finale, ne La Liga sono saldi nelle posizioni per la Champions League, primo obiettivo per la prossima stagione, con 48 punti occupano il 4° posto.

Formazioni Roma Athletic Bilbao, probabili ventidue in campo

Per la diretta Roma Atheltic Bilbao delle 21.00 i padroni di casa potrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 di Claudio Ranieri con Svilar in porta, Ndicka, Hummels e Mancini i tre difensori centrali, Angelino e Saelemaekers gli esterni con Cristante e Manu Koné a completare il centrocampo, Dovbyk unica punta supportato da Pellegrini e Dybala.

Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con un 4-2-3-1 scelto da Ernesto Valverde con Unai Simon tra i pali, Berchiche e Gorosabel gli esterni bassi con Dani Vivian e Yeray difensori centrali a completare la linea, Jauregizar e de Galarreta in mediana, trequarti composta dai fratelli Williams, Inaki e Nico, sulle fasce, Berenguer in posizione centrale alle spalle di Guruzeta.

Diretta Roma Athletic Bilbao, quote e possibile esito finale

La diretta Roma Atheltic Bilbao è una delle gare più interessanti di questo turno di Europa League, entrambe le squadre sono ben allenate, che sanno stare in campo anche soffrendo e vogliono vincere per portarsi avanti nel passaggio del turno, potrebbero quindi regalarci una sfida divertente e ricca di occasioni.

La squadra ospite potrebbe essere leggermente favorita per via della presenza di due grandissimi talenti come i fratelli Williams e per la migliore stagione che stanno vivendo, i padroni di casa però sono in una lunga serie di vittorie e saranno spinti dal loro pubblico a fare risultato, Sisal per la partita vede più probabile la vittoria della Roma con una quota di 2.15, il pareggio invece ha una quota di 3.25 mentre la vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 3.35