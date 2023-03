Diretta Roma Barcellona donne/ Streaming video tv: per il sogno in Champions League

DIRETTA ROMA BARCELLONA DONNE: PER LA STORIA!

Roma Barcellona donne, che sarà diretta dalla rumena Iuliana Demetrescu, si gioca allo stadio Olimpico, alle ore 21:00 di martedì 21 marzo: la partita è valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Per la prima volta nella sua storia la Roma donne è a questo livello: una grande occasione, meritata in virtù di un girone eliminatorio chiuso al secondo posto con 13 punti (alle spalle del Wolfsburg) e di un primo posto in campionato che sta sensibilmente avvicinando uno storico scudetto.

Adesso però ci sarà da sudare, perché l’avversaria è una corazzata: il Barcellona ha giocato tre delle ultime quattro finali di Champions League e ha vinto quella del 2021, nella Liga ha solo vittorie ed è ancora fortissimamente candidata per arrivare in fondo alla competizione europea. Vedremo quello che succederà nella diretta di Roma Barcellona donne, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ROMA BARCELLONA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Barcellona donne non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita di Champions League femminile sarà infatti un’esclusiva di DAZN, dunque gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla in diretta streaming video. Ricordiamo però che anche gli altri utenti potranno assistere al match, sempre grazie a questa emittente e in mobilità: disponendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potranno accedere gratuitamente al canale YouTube di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BARCELLONA DONNE

La diretta Roma Barcellona donne dovrebbe essere affrontata da Alessandro Spugna con il 3-5-2, e le solite scelte: in porta va Ceasar, davanti a lei la difesa dovrebbe essere formata da Bartoli, Linari e Kollmats. Sulle corsie laterali corrono invece Glionna a destra e Haavi a sinistra, e dunque si capisce fin da subito che sarà un atteggiamento offensivo; Vicky Losada (grande ex) e Ciccotti dovrebbero essere le due mezzali a supporto del classico playmaker Giugliano, davanti agiranno invece Giacinti e Andressa che formeranno la coppia offensiva.

È 4-3-3 per il Barcellona di Jonatan Giraldez, ancora senza Alexia: Irene Paredes e Maria Leon le due centrali a protezione di Sandra Paños, con Bronze a destra e Rolfo a sinistra a fare le laterali basse. A centrocampo invece la regista sarà Katie Walsh, a questo punto con Aitana e Patri che dovrebbero essere le due mezzali; nel tridente offensivo è tornata Graham Hansen che dovrebbe giocarsi una maglia, poi imbarazzo della scelta tra Crngorcevic, Geyse e Paralluelo sull’altro esterno mentre Oshoala e Mariona si giocano il posto come prima punta.











