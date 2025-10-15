Diretta Roma Barcellona Femminile: analisi, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA ROMA BARCELLONA DONNE (RISULTATO 0-1): AVVIO DI GARA!

Nella Capitale la partita fra Roma D e Barcellona D è iniziata da una decina di minuti ed il punteggio è già di 0 a 1. In avvio di primo tempo le ospiti riescono a passare subito in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 2′ da Brugts e calciano poi centralmente con Putellas al’8′. Le formazioni ufficiali: ROMA D (5-4-1) – Baldi in porta, Thogersen, Oladipo, Heatley, Van Diemen e Veje in difesa; Pilgrim, Greggi, Rieke e Haavi a centrocampo; Viens in attacco. Allenatore: Luca Rossettini. BARCELLONA D (4-3-3) – Coll fra i pali; Batle, Aleixandri, Leon e Brugts nelle retrovie; Bonmatì, Guijarro e Putellas in mediana; Lòpez, Nazareth e Paralluelo nel tridente offensivo. Allenatore: Pere Romeu. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ROMA BARCELLONA FEMMINILE, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Barcellona Femminile avrà inizio alle 21.00 e per la prima volta nella storia della competizione potrà essere seguita anche da casa grazie allo streaming su Disney+ che per i suoi abbonati mette a disposizione le sfide della massima competizione europea femminile senza alcun costo aggiuntivo sia attraverso il sito che grazie all’applicazione.

SI COMINCIA!

Con la diretta Roma Barcellona donne che va a cominciare possiamo tornare brevemente sulle due partite che le giallorosse avevano affrontato contro le blaugrana nella stagione 2022-2023, e che purtroppo non erano andate bene. La Roma si era qualificata di slancio ai quarti di finale della Champions League, ma il Barcellona rimaneva di un altro livello: avrebbe vinto il titolo rimontando il Wolfsburg in finale, intanto aveva dominato il doppio quarto di finale, vincendo già all’Olimpico con la rete di Salma Paralluelo.

Al Camp Nou poi non c’era stata storia: già tre gol nel primo tempo con doppietta di Fridolina Rolfo e rete di Maria Leon, ripresa aperta con Asisat Oshoala a segno dopo pochi secondi e manita servita da Patri Guijarro. A nulla era servito il timbro di Annamaria Serturini, se non a rendere meno pesante il passivo; adesso si spera che un po’ di distanza sia stata colmata da parte delle giallorosse ma il pronostico resta comunque a favore blaugrana, noi comunque ci possiamo mettere comodi e lasciar parlare il campo perché finalmente la diretta Roma Barcellona donne prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Roma Barcellona Femminile, giallorosse a caccia della prima vittoria

Anche durante la pausa delle nazionali il calcio europeo non si ferma mai visto che il calcio femminile andrà avanti con le sue competizioni, in particolare la seconda giornata della League Phase della Champions League dove tra le partite in programma ci sarà la diretta Roma Barcellona Femminile allo Stadio Tre Fontane, le giallorosse stanno vivendo un inizio di stagione con risultati altalenanti visto che in campionato sono prime in classifica a punteggio pieno mentre in Europa hanno iniziato con una pesante sconfitta 6-2 contro il Real Madrid.

Per le spagnole invece continua il momento magico che le vede in testa alla classifica sia in campionato che in Europa, nel loro paese sono riuscite a ottenere i 3 punti in ognuna delle 7 partite giocate mentre in Champions League hanno esordito con un secco 7-1 contro il Bayern Monaco con il quale hanno ancora una volta dimostrato la loro superiorità rispetto a tutte le altre squadre.

Diretta Roma Barcellona Femminile, probabili formazioni

Nella diretta Roma Barcellona Femminile dovremmo vedere in campo le migliori formazioni che i due tecnici avranno a disposizione vista l’importanza del match, per questo è probabile che Luca Rossettini schieri il suo 4-3-3 con Baldi in porta, Guglielmo, van Diemen, Heatley e Veje in difesa, Greggi, Rieke e Giugliano a centrocampo, e Haavi, Viens e Pilgrim in attacco. Le scelte di Pere Romeu ricadranno sul suo classico 4-3-3 con Coll tra i pali, Brugts e Battle come terzini con Leon e Paredes centrali, Putellas, Guijarro e Bonmati in mezzo al campo e davanti tridente composto da Hansen e Paralluelo sulle fasce e Pajor punte centrale.

Diretta Roma Barcellona Femminile, quote e pronostico finale

Il risultato della diretta Roma Barcellona Femminile è dato quasi per scontato tanto che diversi siti di scommesse, come bet365, hanno scelto delle quote molto distanti per i tre ipotetici risultati alla fine dei 90 minuti, le favorite sono le spagnole ed infatti la vittoria blaugrana è quella data a meno con un valore pari a 1.04. La vittoria giallorossa invece è stata fissata più alta di tutte in quanto è considerata impossibile contro un avversario di questo livello, come dimostra il 26.00, infine il pareggio di posiziona a metà strada pur essendo molto difficile e quotato a 19.00.