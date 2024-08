DIRETTA ROMA BARNSLEY STREAMING: AMICHEVOLE INGLESE

Siamo sugli spalti per seguire in vostra compagnia la diretta di Roma Barnsley, amichevole inglese per i giallorossi al ridosso della prossima stagione. L’ora X è stata fissata per oggi 6 agosto 2024 alle ore 18,00 italiane all’interno del centro sportivo ST George Park, tuttavia a porte chiuse. L’obiettivo è assimilare il più possibile e far integrare i nuovi: due su tutti Le Fee e Soulè, soprattutto l’argentino non è da molto nella Capitale e potrebbe faticare, soprattutto se Dybala non dovesse giocare per qualche noia fisica.

Il Barnsley non dovrebbe essere un avversario complicato per gli uomini di De Rossi, ma attenzione al fatto che gli inglesi sono avanti nella preparazione e che tra qualche giorno scenderanno in campo nella Football League One, ossia la Serie C inglese. resta comunque un livello inferiore, staremo a vedere quali risposte potrà dare la diretta Roma Barnsley…

DIRETTA ROMA BARNSLEY STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sarebbe servito l’abbonamento a Dazn per seguire l’amichevole contro il Coventry, staremo a vedere se sarà così anche con il cambio di rivale e quindi per la diretta tv Roma Barnsley, o per meglio dire diretta streaming video, sfida che come abbiamo già accennato sarà a porte chiuse.

ROMA BARNSLEY: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Roma Barnsley in difesa, Gianluca Mancini è previsto come uno dei pilastri centrali, pronto a guidare la retroguardia giallorossa con la sua esperienza e solidità. Sulla fascia sinistra bassa, Angeliño dovrebbe essere il titolare, offrendo corsa e qualità sia in fase difensiva che offensiva.

Nel reparto avanzato, sulla fascia destra, il giovane argentino Matías Soulé è atteso in campo dal primo minuto. Sarebbe questa la prima partita da titolare per l’argentino, in attesa ovviamente dell’inizio delle partite ufficiali in Serie A.