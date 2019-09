Diretta Roma Basaksehir/ Streaming video e tv: Fonseca inaugura l’Europa League

Roma Basaksehir, partita che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernandez, si gioca giovedì 19 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico e sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. I giallorossi fanno il loro esordio europeo, posticipato grazie alla squalifica del Milan dalle Coppe che ha evitato alla squadra di Fonseca i preliminari. La partenza in campionato è stata faticosa con due pareggi contro Genoa e Lazio, ma contro il Sassuolo la Roma è riuscita a sprigionare tutta la sua potenza offensiva, calando un poker in meno di mezz’ora e ottenendo la prima vittoria stagionale. Ora cercherà il bis contro i turchi che hanno mancato la qualificazione in Champions perdendo il preliminare contro l’Olympiakos. Dopo lo scudetto sfiorato in Turchia nella passata stagione, la partenza in campionato per il Basaksehir quest’anno non è stata brillante, con 4 punti ottenuti nelle prime 4 partite.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Basaksehir, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre, ed anche con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport 1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BASAKSEHIR

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Roma Basaksehir, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. 4-2-3-1 per la Roma allenata dal portoghese Paulo Fonseca, in campo con: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Mkhitaryan, Pastore, Kluivert; Dzeko. Risponderà il Basaksehir allenata dal turco Buruk con un 4-1-4-1: Gunok, Gaicara, Chedjou, Vieira, Clichy, Azubuike, Visca, Mossoro, Turan, Elia, Crivelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Lazio come favorita per la conquista dei tre punti contro il Cluj. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.35, pareggio quotato 4.75 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 8.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.65 per l’over 2.5 e di 2.20 per l’under 2.5.





