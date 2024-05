DIRETTA ROMA BAYER LEVERKUSEN/ Video streaming Rai 1: per cercare il bis! (Europa League, 2 maggio 2024)

DIRETTA ROMA BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

La diretta di Roma Bayer Leverkusen ci consegna sei precedenti: naturalmente quello più importante è anche il più recente, perché quest’anno si è curiosamente delineato lo stesso scenario della passata stagione e cioè la semifinale di Europa League tra queste due squadre. Anche allora la Roma aveva giocato all’Olimpico la partita di andata: il gol di Edoardo Bove aveva deciso quella gara ma anche il doppio confronto, al ritorno infatti i giallorossi avevano resistito agli assalti del Bayer Leverkusen e avevano guadagnato la finale con pieno merito, la seconda consecutiva in Europa dopo il trionfo in Conference League.

Probabili formazioni Roma Bayer Leverkusen/ Quote: Granit Xhaka, l'ex mancato del match (2 maggio 2024)

Per trovare gli altri quattro precedenti dobbiamo tornare alle stagioni 2004-2005 e 2015-2016, sempre nel girone di Champions League: spicca il fatto che la Roma abbia perso solo una volta contro il Bayer Leverkusen e che ci siano tre pareggi, nel novembre di nove anni fa i giallorossi si erano imposti per 3-2 qui all’Olimpico grazie al rigore di Miralem Pjanic a 10 minuti dal 90’, dopo che Admir Mehmedi e Javier Hernandez avevano risposto ai gol che Mohamed Salah e Edin Dzeko avevano realizzato nei primi 29 minuti di partita. Da segnalare che spesso la diretta di Roma Bayer Leverkusen è stata caratterizzata da grande spettacolo, vedremo cosa succederà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ West Ham Bayer Leverkusen (1-1) gol e highlights: Alonso in semifinale (Europa League, 18 aprile 2024)

ROMA BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta tv di Roma Bayer Leverkusen è prevista la copertura in chiaro: il match di Europa League infatti sarà trasmesso su Rai Uno, accessibile a tutti naturalmente anche attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. Come sempre poi avremo l’opzione della televisione satellitare, questa riservata agli abbonati: nello specifico i canali sono Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport 252, la diretta streaming video sarà garantita senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go ma, a completamento delle informazioni, la mobilità è possibile anche tramite la piattaforma DAZN, anche in questo caso riservata ai possessori di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ROMA BAYER LEVERKUSEN

Diretta/ West Ham Bayer Leverkusen (risultato finale 1-1): Frimpong, pari! (Europa League, 18 aprile 2024)

ANCORA QUI UN ANNO DOPO!

Un anno dopo, la diretta di Roma Bayer Leverkusen ci fa nuovamente compagnia – alle ore 21:00 di giovedì 2 maggio – nella semifinale di andata di Europa League 2023-2024: allora i giallorossi vinsero con gol di Edoardo Bove, difesero il vantaggio alla BayArena e si presero un’altra finale, persa poi contro il Siviglia. Stavolta il contesto può essere diverso: il Bayer Leverkusen è ancora imbattuto dopo 46 partite stagionali, ha stravinto la Bundesliga – prima della sua storia – ed è in finale di Coppa di Germania, già così la stagione è nella leggenda del club ma ora Xabi Alonso può davvero pensare di renderla ancor più memorabile e forse irripetibile.

La Roma però è osso durissimo, soprattutto da quando è arrivato Daniele De Rossi: confermata la dimensione europea, i giallorossi hanno fatto fuori anche il Milan andando a vincere a San Siro e poi ripetendosi all’Olimpico, già agli ottavi avevano impressionato con il 4-0 al Brighton e sanno bene che il loro stadio può essere un fortino inespugnabile. Si parte dunque in equilibrio, consapevoli che la diretta di Roma Bayer Leverkusen potrebbe regalarci un grande spettacolo; per ora andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN

I principali dubbi di De Rossi per la diretta Roma Bayer Leverkusen riguardano Smalling e Romelu Lukaku: entrambi possono essere disponibili, il belga potrebbe anche essere titolare ma in alternativa Abraham, tornato a segnare a Napoli, sembra essere favorito su Azmoun (ex della partita) per fare il centravanti in un tridente che dovrebbe essere completato da El Shaarawy e Dybala, salvo sorprese (ovvero Baldanzi, eventualmente al posto del Faraone). Paredes torna in cabina di regia, con lui quasi scontata la presenza di Cristante e Lorenzo Pellegrini; in difesa con Gianluca Mancini è ballottaggio tra Ndicka e Diego Llorente, Svilar in porta e poi due terzini che potrebbero essere Karsdorp (o Celik) e Spinazzola.

Xabi Alonso contro lo Stoccarda non ha fatto troppo turnover: sono rimasti fuori Wirtz e Boniface che torneranno titolari, il primo sulla trequarti in compagnia di Hofmann e il secondo che ovviamente sarà la prima punta, in vantaggio su Schick che ovviamente è un altro ex. Per il resto, dovrebbe essere confermata la difesa del Bayer Leverkusen con Kossounou, Tapsoba e Tah a protezione del finlandese Hradecky, sulle corsie laterali correranno Frimpong e Grimaldo, grandi segreti di una grande stagione, con Andrich che in mezzo agirà insieme a Granit Xhaka, un altro ritorno rispetto a sabato. Salvo sorprese dell’ultima ora, questi saranno i tedeschi all’Olimpico.

ROMA BAYER LEVERKUSEN: QUOTE E PRONOSTICO

Cosa possono dirci le quote dell’agenzia Snai a margine della diretta di Roma Bayer Leverkusen? Nonostante si giochi all’Olimpico, la squadra favorita è quella tedesca: infatti il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,05 volte la vostra giocata, per contro il segno 1 che regola l’opzione del successo della Roma ha un valore che equivale a 3,55 volte quanto avrete investito sulla semifinale di andata. Abbiamo infine il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X: in questo ultimo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,45 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA