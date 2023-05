DIRETTA ROMA BAYER LEVERKUSEN/ Video streaming Tv8: prima volta in Europa League

DIRETTA ROMA BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

Abbiamo quattro precedenti per la diretta di Roma Bayer Leverkusen, ma questo sarà il primo incrocio in Europa League: infatti, le sfide del passato fanno riferimento al girone di Champions League. Il bilancio sorride a… nessuno, perché abbiamo una vittoria casalinga a testa e due pareggi: nella stagione 2004-2005 il Bayer Leverkusen si era imposto per 3-1 sulla Roma mentre allo stadio Olimpico era finita 1-1, per effetto dei gol di Dimitar Berbatov e Vincenzo Montella, che aveva trovato il pareggio al 92’ evitando una sconfitta interna. Poi, un’attesa di 11 anni per gli altri due confronti: questa volta era stata la squadra giallorossa a vincere in casa dopo un incredibile 4-4 alla BayArena.

Probabili formazioni Roma Bayer Leverkusen/ Quote, Edoardo Bove in evidenza

Il 4 novembre 2015 la Roma era 2-0 al 29’ con Mohamed Salah e Edin Dzeko, ma Admir Mehmedi e Javier Hernandez avevano pareggiato nel giro di 5 minuti. A dieci dal 90’ ecco il sigillo decisivo a favore della squadra allenata da Rudi Garcia: lo aveva segnato Miralem Pjanic su calcio di rigore, quella Roma si sarebbe clamorosamente qualificata con 6 punti – e proprio grazie a questa vittoria – per venire poi eliminata agli ottavi dal Real Madrid con un doppio 0-2. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Union SG Bayer Leverkusen (risultato finale 1-4): Aspirine in semifinale!

DIRETTA ROMA BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bayer Leverkusen sarà disponibile in chiaro, essendo questa la partita del giovedì che viene trasmessa su Tv8; in alternativa come sempre la semifinale di andata di Europa League sarà anche sui canali della televisione satellitare, e poi esiste una terza opzione perchè la partita è garantita anche dalla piattaforma DAZN, che le fornisce tutte (riguardo questa edizione del torneo). Sarà dunque una visione in diretta streaming video di Roma Bayer Leverkusen, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Leverkusen Ferencvaros (risultato finale 2-0): raddoppia Tapsoba!

ALTRA SEMIFINALE PER MOURINHO!

Roma Bayer Leverkusen, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, si gioca per la semifinale di andata in Europa League 2022-2023: sfida non abbordabile per i giallorossi, che però sono alla terza semifinale europea consecutiva e, dopo aver vinto la Conference League, sperano ora in un ulteriore trofeo e nel salto verso la Champions League visto che in campionato le cose non vanno benissimo (ko interno contro l’Inter nella sfida diretta). In Europa League invece l’ultimo turno è stato superato contro il Feyenoord, con un mezzo miracolo casalingo.

Il Bayer Leverkusen arriva dal 4-1 sul campo del Saint Gilloise, una semifinale Uefa non la giocava da parecchi anni e con Xabi Alonso alla guida ha cambiato totalmente passo, dalla zona retrocessione alle posizioni per l’Europa in Bundesliga e appunto tra le prime quattro in Europa League. La diretta di Roma Bayer Leverkusen sarà difficile per José Mourinho che ha anche i soliti problemi con gli infortunati: a tale proposito prendiamoci un momento per analizzare le possibili scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere le probabili formazioni della semifinale di andata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN

Mourinho punta sempre sul 3-4-2-1 per la diretta Roma Bayer Leverkusen: ancora una volta Cristante giocherà nella linea difensiva con Gianluca Mancini e Ibañez (in porta Rui Patricio), a destra potrebbe rientrare Celik che era squalificato in campionato e dunque a sinistra avremo Spinazzola o Zalewski. In mezzo Matic, mentre Wijnaldum non è al top: spazio dunque al giovane Edoardo Bove. Se non altro davanti è tornato Dybala, che stringendo i denti sarà titolare: insieme alla Joya sulla trequarti giocherà Lorenzo Pellegrini, poi Abraham scalzerà Belotti dal ruolo di prima punta.

Nel Bayer Leverkusen stagione finita in anticipo per l’ex Patrik Schick, quindi Hlozek o Azmoun a fare compagnia a Moussa Diaby in attacco con una linea che sulla trequarti dovrebbe prevedere Demirbay (o Adli) al fianco di Wirtz, con i due esterni che saranno entrambi olandesi e cioè Frimpong e Bakker. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Andrich sarà il giocatore schierato davanti alla difesa; a protezione del portiere finlandese Hradecky avremo Tapsoba, Tah e Hincapié con Kossounou ancora destinato alla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Roma Bayer Leverkusen possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,60 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA