Diretta Roma Benevento/ Streaming video tv: Fonseca per la vittoria (Serie A)

DIRETTA ROMA BENEVENTO: È IL GIORNO DI DZEKO?

Roma Benevento, in diretta dallo stadio Olimpico della Capitale alle ore 20.45 di oggi, domenica 18 ottobre, è il posticipo serale che chiuderà il programma domenicale della quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sulla carta i padroni di casa sono naturalmente i favoriti d’obbligo, tuttavia la diretta di Roma Benevento si annuncia intrigante perché finora i neopromossi campani hanno fatto bene e in classifica sono addirittura davanti alla Roma, con 6 punti contro i 4 della squadra di Paulo Fonseca. Certo, per la Roma pesano la sconfitta a tavolino a Verona e il pareggio contro la Juventus al termine di una ottima prestazione, due partite che in modo beffardo avaevano portato un solo punto ai capitolini prima del successo a Udine che ha riportato il sereno subito prima della sosta.

Il Benevento invece nell’unico incrocio contro una big ha perso 2-5 contro l’Inter, ma gli uomini di Filippo Inzaghi prima avevano espugnato il Marassi doriano e poi hanno vinto anche contro il Bologna, dunque l’inizio del cammino verso la salvezza è ottimo e oggi il Benevento non avrà nulla da perdere a Roma…

DIRETTA ROMA BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Benevento sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Roma Benevento, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più anche sulle probabili formazioni di Roma Benevento. Modulo 3-4-2-1 per Paulo Fonseca con Veretout e Pellegrini coppia centrale a centrocampo anche a causa della positività al Covid di Diawara. Il ritorno di Smalling fornisce una garanzia in più in difesa, dove rischia Mancini considerato che c’è anche Kumbulla, mentre sulle fasce c’è un possibile ballottaggio Santon-Bruno Peres e in attacco non dovrebbero esserci dubbi grazie a Pedro e Mkhitaryan alle spalle della prima punta Dzeko. Nel Benevento invece Caprari e Iago Falque sulla trequarti sono i favoriti per giocare in supporto del centravanti Lapadula. In mediana si rinnova il ballottaggio Dabo-Hetemaj, mentre in cabina di regia ci sarà Schiattarella. In difesa infine restano favoriti Letizia e Foulon per partire titolari come terzini, nuova panchina in arrivo dunque per il veterano Maggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico di Roma Benevento è come prevedibile del tutto a favore dei padroni di casa. Secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, il fattore campo e la differenza di valori portano il segno 1 a quota 1,32 mentre per il segno 2 la quotazione è di ben 9,00 volte la posta in palio se vincesse il Benevento. Il segno X è quotato infine a 5,50, già molto intrigante.



