DIRETTA/ Roma Bergamo (risultato 0-0) video streaming Rai: primo set, via! (volley, oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA ROMA BERGAMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente inizia la diretta di Roma Bergamo, ma negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio facciamo un passo indietro a mercoledì, per commentare la sconfitta al tie-break di Roma sul campo di Firenze, una partita che era stata analizzata così da Marta Bechis, palleggiatrice della Roma Volley Club: “È stata una partita intensa e nervosa da entrambe le parti. Ci sono stati tanti errori e questo non ha permesso una fluidità di gioco. Il finale non ci ha sorriso forse anche per qualche piccolo errore arbitrale che ci ha un po’ penalizzato, senza voler fare polemiche. Insomma, tutto conta, soprattutto quando ci sono dei punteggi delicati come nel tie-break”.

Diretta/ Cisterna Milano (risultato finale 3-0): match senza storia! (volley, oggi 4 novembre 2023)

Il bilancio complessivo di Bechis era stato il seguente: “Non sorridiamo, ma siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e come stiamo crescendo e quindi questo per noi è positivo. Prendiamo sicuramente tutto il buono e anche quello meno buono, pronte per tornare in palestra già da domani (giovedì, ndR) per lavorare in preparazione dell’importante sfida che ci aspetta sabato (oggi, ndR). Siamo cariche, abbiamo voglia comunque di farci sentire di far sentire la nostra voce”. Adesso quindi è giunto il momento di dimostrarlo: parola al campo, comincia la diretta di Roma Bergamo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Scandicci Conegliano (risultato finale 1-3): la chiudono le venete! (Serie A1, 1 novembre 2023)

DIRETTA ROMA BERGAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bergamo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Roma Bergamo, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI ROMA BERGAMO

POSTA IN PALIO DELICATA

Roma Bergamo, in diretta dal Palazzetto dello Sport naturalmente della capitale italiana, si giocherà questa sera, sabato 4 novembre 2023, con fischio d’inizio alle ore 20.30 per la sesta giornata del nuovo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile edizione 2023-2024, che sta marciando fin da subito ad alti ritmi ed è infatti reduce da un turno infrasettimanale. La diretta di Roma Bergamo ci parla dunque di una sfida già delicata per i punti in palio, dal momento che le due formazioni navigano nella seconda parte della classifica, anche se le capitoline hanno una partita da recuperare.

DIRETTA/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): la Sir trionfa al tie-break! (oggi 1 novembre 2023)

Per la precisione, possiamo osservare che il Roma Volley Club finora ha raccolto 5 punti in quattro partite giocate, rendimento che possiamo definire dignitoso anche se naturalmente senza eccessive illusioni; sicuramente è ancora più delicata la posizione del Volley Bergamo 1991, perché le ospiti orobiche hanno già giocato cinque partite ma per il momento hanno raccolto solamente 3 punti. La posta in palio dunque è già piuttosto delicata e renderà ancora più stuzzicante l’incontro di stasera: siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà quindi la diretta di Roma Bergamo…

DIRETTA ROMA BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Roma Bergamo, possiamo quindi esaminare il cammino delle due formazioni nel primo scorcio della nuova stagione. Per le capitoline è meglio non coltivare eccessive illusioni sulla partita da recuperare, che porterà infatti Roma sul campo di Conegliano; per il resto, ecco due vittorie e altrettante sconfitte, il dato curioso è che Roma per ben tre volte su quattro è andata al tie-break, con l’unica eccezione della netta sconfitta casalinga per 0-3 contro Chieri. Per il resto, ecco le vittorie per 3-2 sul campo di Vallefoglia alla prima giornata e poi in casa contro Busto Arsizio nella terza, mentre il turno infrasettimanale ha comunque portato un punto grazie alla sconfitta per 3-2 a Firenze.

Quanto a Bergamo, la stagione delle orobiche era cominciata bene, sotto forma di successore 2-3 sul campo di Casalmaggiore in un derby lombardo, poi però sono arrivate ben quattro sconfitte consecutive con un solo punto aggiunto in classifica, cioè quello dovuto alla sconfitta casalinga per 2-3 al cospetto di Cuneo. La stagione si è già messa in salita, anche perché Bergamo ha perso pure alcune partite sulla carta fattibili, ad esempio in casa contro Vallefoglia, quindi deve riuscire ad invertire Alpi presto questo trend negativo: ci riuscirà già con la diretta di Roma Bergamo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA