Diretta/ Roma Bodo/Glimt streaming video tv: caccia alla rimonta (Conference League)

DIRETTA ROMA BODO/GLIMT: MOU ALL’ATTACCO

La diretta di Roma Bodo/Glimt, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, andrà in scena giovedì 14 aprile a partire dalle 21.00. Allo Stadio Olimpico le due squadre ripartiranno dal risultato di 2-1 a favore dei norvegesi maturato all’andata. I giallorossi dovranno dunque andare a caccia della rimonta per potere passare il turno. A loro sostegno avranno il calore del pubblico.

Probabili formazioni Roma Bodo/Glimt/ Quote, Pellegrini tra centrocampo e trequarti

In Serie A la squadra di José Mourinho arriva da una striscia di tre vittorie, per cui c’è ottimismo in vista del match. Anche i norvegesi, nell’ultimo turno del campionato di Eliteserien, hanno però ottenuto un successo. Il confronto sarà dunque serrato: i padroni di casa cercheranno di andare a segno per rilanciarsi, mentre gli ospiti tenteranno in tutti i modi di difendere il parziale vantaggio. La speranza è che i toni della sfida siano meno accesi rispetto a quanto accaduto nella partita di andata, in cui ci sono state non poche scintille sul campo e non solo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT/ Diretta tv: Botheim, un pericolo in meno

DIRETTA ROMA BODO/GLIMT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

I telespettatori che intendono assistere alla diretta di Roma Bodo/Glimt sono fortunati: i canali attraverso cui la partita di Conference League sarà trasmessa sono infatti tanti. In primis, il match sarà visibile in chiaro su Tv8, ma non solo. Gli abbonati a Sky Sport, infatti, come di consueto potranno godere della visione di Roma Bodo/Glimt sul satellite al canale designato oppure in diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione la visione: in televisione se usufruiscono di un dispositivo connesso a Internet come una smart tv oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT

Le probabili formazioni della diretta Roma Bodo/Glimt non risentono di particolari assenze, in particolare per quanto riguarda i padroni di casa, che invece hanno recuperato qualche giocatore reduce da infortunio e/o squalifica. Il tecnico José Mourinho ha ritrovato ad esempio Pellegrini e Mancini. Il suo 3-4-2-1 dovrebbe essere così strutturato: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. Gli ospiti, invece, potrebbero essere costretti a fare a meno di Solbakken, Moe e Pellegrino, che non sono al meglio. Il tecnico Kjetil Knutsen (che non sarà in panchina in virtù della squalifica provvisoria emanata dalla Uefa) dovrebbe disegnare così il suo 4-3-3: Haikin; Sampsted, Moe, Høibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino.

QUOTE ROMA BODO/GLIMT

Le quote della diretta Roma Bodo/Glimt, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i padroni di casa. La vittoria dei giallorossi, con il segno 1, è infatti proposta a 1,36. Il pareggio, con il segno X, invece, si trova a 5,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 8,00.











