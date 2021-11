DIRETTA/ Roma Bodo/Glimt video streaming tv: l’arbitro è Anastasios Papapetrou

DIRETTA ROMA BODO/GLIMT: L’ARBITRO

Roma Bodo/Glimt sarà diretta questa sera dall’arbitro greco Anastasios Papapetrou: il fischietto sarà accompagnato da una squadra di connazionali, perché gli assistenti saranno Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou mentre il quarto uomo sarà Aristotelis Diamantopoulos. Per Papapetrou questa sarà la settima direzione stagionale: in Conference League farà il suo esordio nella fase a gironi, avendo già arbitrato una partita delle qualificazioni in cui Vitesse e Dundalk hanno pareggiato 2-2.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, l’arbitro greco è stato chiamato anche per Flora Legia Varsavia che a fine luglio era un secondo turno preliminare di Champions League; poi ha diretto Benfica Barcellona di Youth League, con la roboante vittoria delle Super Aquile (4-0). Le cifre del 2021-2022 ci dicono che le ammonizioni sono 4,5 a partita, dunque un dato che si può considerare nella media; abbiamo invece 3 espulsioni e tutte arrivate con un cartellino rosso diretto, mentre i calci di rigore assegnati sono fino a questo momento 3. Sarà interessante scoprire come Papapetrou si comporterà questa sera nella diretta di Roma Bodo/Glimt… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA BODO/GLIMT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Roma Bodo/Glimt è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet. La partita sarà anche visibile in chiaro su Tv8. CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA SU TV8.

ROMA BODO/GLIMT: RIVINCITA?

Roma Bodo/Glimt, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Giallorossi chiamati alla rivincita dopo la clamorosa sconfitta subita in Norvegia, col Bodo/Glimt che ha rifilato un clamoroso 6-1 alla squadra allenata da José Mourinho, una delle più pesanti sconfitte della storia europea del club alla stregua di quelle subite contro Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco.

Un ko che è costato alla Roma anche il primo posto nel girone, anche se con un successo casalingo la situazione potrebbe ribaltarsi. L’importante per la squadra di Mourinho sarà ritrovare solidità anche a livello caratteriale, dopo le polemiche seguite anche alla sconfitta casalinga in campionato contro il Milan. Il Bodo/Glimt sta vivendo un buon momento anche in campionato, la vittoria sul Sandefjord ha sancito la fuga in testa alla classifica con i gialloneri vicini alla conquista del secondo titolo nazionale consecutivo, con 7 punti di vantaggio sul Molde secondo in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT

Le probabili formazioni della diretta Roma Bodo/Glimt, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Risponderà il Bodo/Glimt allenato da Kjetil Knutsen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma per la diretta di Roma Bodo/Glimt, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Bodo/Glimt, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

