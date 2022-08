DIRETTA/ Roma Bologna Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ROMA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Roma Bologna Primavera. La partita ha una buona tradizione recente, e ci ha fatto compagnia molto spesso nel corso degli ultimi anni; contando gli ultimi 10 precedenti, notiamo che non ci sono mai stati pareggi e che la Roma Primavera è in netto vantaggio, avendo vinto 7 gare contro le 3 del Bologna. L’ultima in ordine cronologico è però andata ai felsinei, all’inizio di aprile: un 3-0 netto, ma eravamo in Emilia e questo ci dà l’abbrivio per dire che in casa giallorossa sono sempre arrivate vittorie interne.

Nel novembre scorso, per la 9^ giornata del girone unico del campionato 1, la Roma di Alberto De Rossi si era imposta per 3-1 grazie ai gol di Maissa Ndiaye, Antonio Satriano e Cristian Volpato; per gli ospiti aveva temporaneamente pareggiato Riccardo Stivanello, poi i giallorossi avevano portato a casa la partita segnando due volte in cinque minuti. Adesso possiamo davvero metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco del Tre Fontane, perché ci siamo davvero: parola ai protagonisti del match per la 2^ giornata, la diretta di Roma Bologna Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

ANTICIPO INTRIGANTE

Roma Bologna Primavera, in diretta venerdì 26 agosto 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi già lanciati dalla vittoria nel campionato Primavera 1 contro il Cesena, un rotondo 0-3 che ha messo in luce le qualità dei giovani giallorossi che dopo lo Scudetto sfiorato nella scorsa stagione, con la finale perduta contro l’Inter, ripartono dalla guida tecnica di Federico Guido dopo ben vent’anni con Alberto De Rossi in panchina.

Anche il Bologna però è partito col botto, vincendo 2-1 in casa nel match d’esordio in campionato contro l’Inter campione d’Italia in carica. Un ottimo inizio per una squadra chiamata a migliorare il rendimento delle ultime stagioni in cui l’obiettivo per i rossoblu è stata la salvezza. Nella scorsa stagione la Roma ha battuto 3-1 il Bologna in casa nel campionato Primavera, da segnalare però anche il match di ritorno in Emilia in cui i felsinei hanno inflitto un rotondo 3-0 ai giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Tahirovic, Vetkal, Pagano; Cassano, Satriano, Cherubini. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Wallius, Mercier, Stivanello, Motolese; Bynoe, Maltoni, Schiavoni; Pyyhtia; Paananen, Mmaee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.

