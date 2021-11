Diretta/ Roma Bologna (Primavera) streaming video e tv. Capolista in fuga

DIRETTA ROMA BOLOGNA: DE ROSSI NON VUOLE DISTRAZIONI

Roma Bologna, in diretta lunedì 22 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Tre Fonane di Roma, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. La capolista si presenta in fuga dopo la sosta, prima in classifica la formazione giallorossa con 4 lunghezze di vantaggio rispetto al terzetto delle più immediate inseguitrici composto da Napoli, Empoli e Fiorentina, che hanno però già disputato la nona giornata: con una vittoria sui felsinei la squadra allenata da Alberto De Rossi volerebbe a +7 in classifica.

Il Bologna dalla sua è in difficoltà, penultimo in classifica con soli 7 punti ottenuti nelle prime otto giornate di campionato. Prima della sosta i rossoblu non sono riusciti a dare continuità al loro cammino, dopo l’importante vittoria in casa del Genoa è arrivata un’altra sconfitta sul campo amico contro il Cagliari. La difesa resta il tallone d’Achille degli emiliani, che pure hanno un attacco competitivo ma che pagano i 15 gol già al passivo.

DIRETTA ROMA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Bologna Primavera, match che andrà in scena al Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio, Missori, Morichelli, Voelkerling, Tahirovic, Ndiaye, Faticanti, Riccardi, Rocchetti, Cherubini, Keramitsis. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Mihai Amey, Stivanello, Raimondo, Rocchi, Corazza, Wieser, Pyythia, Paananen, Motolese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tre Fontane di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.



