Diretta Roma Bologna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di Serie A.

DIRETTA ROMA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Siamo quasi al traguardo: la diretta di Roma Bologna sta per cominciare e prima di immergerci nel rettangolo verde vediamo insieme qualche dato storico per capire sotto questo punto di vista chi potrebbe avere la meglio in questa prima partita di Serie A per entrambe le squadre all’Olimpico della capitale. Parliamo di un match ormai storico per il nostro campionato dove i giallorossi sono leggermente in vantaggio nel computo totale delle vittorie, ma negli ultimi anni è il Bologna che sta risalendo la china cercando di superare questo scoglio giallorosso.

DIRETTA/ Bologna Lecce Primavera (risultato finale 2-0): Ferrari sigilla la vittoria! (oggi 23 agosto 2025)

Nell’ultima stagione infatti abbiamo avuto un pirotecnico pareggio per 2-2 con una delle reti più belle di Orsolini dello scorso campionato, senza contare la gara di andata sempre dell’ultima stagione dove il Bologna riesce a portare a casa una vittoria per 3-2 davanti al pubblico romano con una rete di Castro nei minuti finali del match. Anche oggi andrà cosi? Lo scopriremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Roma Bologna, ormai vicinissimo e che potrete seguire insieme a noi proprio su questa pagina, basterà aggiornare la pagina!

Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote: Dybala e Soulé insieme! (Serie A, oggi sabato 23 agosto 2025)

ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gasperini. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano (agg. Gianmarco Mannara)

ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Roma Bologna l’appuntamento è su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming video è disponibile, sempre in abbonamento, su DAZN e Now Tv.

LA PRIMA PER GASPERINI!

Finalmente con la diretta Roma Bologna potremo vedere il tanto atteso esordio di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa: alle ore 20:45 di sabato 23 agosto si gioca per la prima giornata di Serie A 2025-2026, ecco allora il nuovo corso della Roma ma anche quello di un allenatore che ha cambiato dopo nove anni.

Calciomercato Bologna news/ Lucumí, offerta del Sunderland. Asllani vicino, Urbanski saluta (19 agosto 2025)

Gasperini ha reso grande l’Atalanta, ora deve provare a far tornare in auge una Roma che nelle ultime stagioni ha comunque vinto una Conference League e giocato una finale di Europa League, ma poi ha interrotto il suo percorso e ora vuole necessariamente tornare a disputare la Champions League.

Competizione che il Bologna ha esplorato grazie a Thiago Motta, ma se possibile il suo successore Vincenzo Italiano ha fatto ancora meglio mettendo in bacheca la Coppa Italia, e garantendosi così una partecipazione in Europa League che prosegue il grande cammino di una società rinvigorita.

Italiano poi è rimasto in panchina, resistendo alle lusinghe del Napoli e forse della stessa Roma; adesso sa che ripetersi non sarà facile ma in casa felsinea c’è davvero tutto per farlo, la diretta Roma Bologna è una delle partite più interessanti per l’esordio di Serie A e dunque scopriamo ora le formazioni attese allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Gasperini aspetta ancora Lorenzo Pellegrini e per la diretta Roma Bologna ha Celik squalificato: pochi dubbi sul modulo che è il 3-4-2-1, interessante invece il fatto che Dybala e Matias Soulé possano essere in campo contemporaneamente a fare da supporto a Dovbyk, con un centrocampo nel quale Cristante e Manu Koné, a un passo dall’Inter ma poi rimasto, a operare in mezzo con l’aiuto di Wesley e Angeliño che naturalmente partono dalle corsie laterali, in difesa Ghilardi affianca Gianluca Mancini e N’Dicka con Svilar che ovviamente si piazza tra i pali della porta giallorossa.

Bologna senza Juan Miranda, Holm, Lewis Ferguson e forse Bernardeschi, ma con Immobile; l’ex Lazio però potrebbe partire dalla panchina con Santiago Castro titolare, anche Italiano punta sull’usato sicuro nello schierare Orsolini, Odgaard e Cambiaghi che operano alle spalle della prima punta, a centrocampo senza più Aebischer c’è Pobega che potrebbe fare reparto con Freuler. In difesa ecco il nuovo arrivato Vitik che ha sostituito Beukema; Lucumì l’altro centrale a protezione di Skorupski (ex della partita), poi De Silvestri terzino destro e Lykogiannis che si piazza a sinistra.

ROMA BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai che sono state fornite per la diretta Roma Bologna ci dicono dei giallorossi leggermente favoriti, avendo un valore equivalente a 2,10 volte la posta in palio contro il 3,55 che invece accompagna il segno 2, sul quale puntare per il successo dei felsinei. L’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita dell’Olimpico.