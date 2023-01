Diretta/ Roma Bologna streaming video tv: ripartono i sold out (Serie A)

DIRETTA ROMA BOLOGNA: È IL DYBALA-DAY!

Roma Bologna, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Riparte il campionato, ripartono i sold out per una Roma che ha chiuso però l’anno raccogliendo solo 2 punti nelle ultime 3 partite. Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio sono arrivate infatti due “X”, al Mapei Stadium contro il Sassuolo e in casa contro il Torino, pari riacciuffato con un gol di Matic all’ultimo minuto di recupero.

Il Bologna torna in campo dopo il doloroso addio a Sinisa Mihajlovic, tecnico che ha guidato il Bologna attraverso 5 stagioni, dal gennaio 2019 al settembre scorso. I felsinei, passati poi sotto la guida di Thiago Motta, hanno chiuso il 2023 con 4 vittorie nelle ultime 5 partite disputate in campionato, salendo a 19 punti in classifica. Il primo maggio 2022 è terminato 0-0 l’ultimo precedente all’Olimpico tra le due squadre. L’11 aprile 2021 la Roma ha vinto 1-0 contro i felsinei che non espugnano l’Olimpico giallorosso dal 2-3 del 7 febbraio 2020.

ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Roma Bologna, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Vignato; Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

