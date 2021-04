Diretta Roma Bologna/ Streaming video tv: sfida inutile per i giallorossi (Serie A)

DIRETTA ROMA BOLOGNA: FONSECA HA MOLLATO IL CAMPIONATO?

Roma Bologna, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 18.00 di oggi, domenica 11 aprile 2021, si gioca come primo posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Riflettori puntati soprattutto sui giallorossi di Paulo Fonseca nella diretta di Roma Bologna, perché i capitolini stanno vivendo una stagione divisa tra le soddisfazioni europee e le difficoltà in campionato.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: la Dea sbancherà il Franchi? 30^giornata

La Roma infatti è l’unica squadra italiana ancora in corsa nelle Coppe europee e arriva dalla vittoria sul campo dell’Ajax nell’andata dei quarti di Europa League, ma in campionato naviga in una scomoda settima posizione che vorrebbe dire doversi accontentare della nuova Uefa Conference League, per di più partendo dai preliminari – tutto cambierebbe vincendo l’Europa League, naturalmente. Bisogna dunque cercare di migliorare posizioni anche in Serie A: la Roma ci proverà sfidando oggi il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter, che cerca un risultato di prestigio per blindare definitivamente una salvezza che dovrebbe comunque essere di fatto sicura. Cosa succederà in Roma Bologna?

Probabili formazioni Serie A/ Scelte e dubbi: i ballottaggi di Gasperini!

DIRETTA ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A compreso il posticipo delle ore 18.00 della domenica. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Le probabili formazioni di Roma Bologna sono caratterizzate da assenze e dubbi per Paulo Fonseca, che deve rinunciare pure allo squalificato Cristante e all’ultimo infortunato Spinazzola. Tutto chiaro in difesa, con il terzetto Mancini-Fazio-Ibanez davanti al portiere Pau Lopez. A centrocampo vedremo Karsdorp esterno destro e Villar nella coppia centrale con uno tra Veretout e Diawara, in ballottaggio pensando anche al ritorno di Europa League; l’assenza di Spinazzola apre alla possibilità di giocare titolare a sinistra per il giovane Calafiori, in ballottaggio con Bruno Peres. In attacco la certezza è Pedro, che agirà sulla trequarti insieme a uno tra Pellegrini e Carles Perez a sostegno della prima punta, ruolo in bilico tra Borja Mayoral e Dzeko. Sinisa Mihajlovic schiererà invece il Bologna con il 4-2-3-1: in porta torna Skorupski che si è negativizzato al Covid e davanti a lui ci saranno da destra a sinistra nella difesa a quattro De Silvestri, Soumaoro, Danilo e Dijks. Nella coppia in mediana ecco Schouten, affiancato da uno tra Dominguez e Svanberg. Incertezza in attacco, dove si concentrano i dubbi di Mihajlovic: le certezze sono Soriano e Barrow, in ballottaggio Skov Olsen e Orsolini come esterno destro e anche Sansone con Palacio. Litaliano giocherebbe sulla trequarti con Barrow prima punta, mentre se avesse la meglio Palacio sarebbe l’argentino il centravanti, con Barrow di conseguenza sulla trequarti.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Cuadrado sfida Zappacosta

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Roma Bologna in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) oppure a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Bologna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA