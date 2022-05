DIRETTA/ Roma Bologna video streaming tv: dominio giallorosso nei precedenti, ma…

DIRETTA ROMA BOLOGNA: I TESTA A TESTA

La diretta di Roma Bologna ci presenta un quadro di testa a testa ovviamente molto esteso perché, nonostante i felsinei abbiano avuto alti e bassi soprattutto in epoca recente, sono comunque stati una presenza abbastanza costante in Serie A, un campionato che invece nella sua storia i giallorossi non hanno mai abbandonato. Nelle ultime 10 partite la Roma ha portato a casa sei vittorie, ma ha anche perso tre volte contro il Bologna: nel febbraio 2020 si è registrata l’ultima sconfitta interna dei giallorossi, poco prima del lockdown la squadra di Paulo Fonseca era caduta sotto i colpi di Riccardo Orsolini e Musa Barrow (doppietta per il gambiano).

L’autorete di Stefano Denswil e il gol di Henrikh Mkhitaryan avevano riaperto i giochi in due diversi momenti ma poi, dopo la rete dell’armeno al 72’, la Roma era rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bryan Cristante. Per quanto riguarda invece l’ultima vittoria casalinga della Roma, la troviamo nell’aprile di un anno fa grazie al gol di Borja Mayoral. A corredo di questa informazione, possiamo dire che la Roma ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate allo stadio Olimpico, e che curiosamente la vittoria del Bologna prima di quella appena citata era stata ancora un 2-3 maturato nel settembre 2012. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Bologna di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

ROMA BOLOGNA: PARTITA DURISSIMA PER MOU

Roma Bologna, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Giallorossi divisi nei pensieri tra la corsa al quinto posto, con la Roma che mantiene 2 punti di vantaggio su Lazio e Fiorentina e 3 sull’Atalanta, e la semifinale di Conference League contro il Leicester: dopo l’1-1 dell’andata in Inghilterra, i giallorossi si giocheranno all’Olimpico giovedì prossimo il ritorno in finale in una competizione europea.

Il Bologna arriva all’appuntamento senza motivazioni di classifica ma con la testa sicuramente più sgombra, come dimostrato anche nella clamorosa vittoria contro l’Inter che potrebbe aver stravolto le sorti della lotta Scudetto. Nel match d’andata i felsinei hanno fatto lo sgambetto ai capitolini, vincendo 1-0 in casa con un gol di Svanberg nel primo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Roma Bologna, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa MIhajlovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.

