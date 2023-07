Diretta/ Roma Boreale (1-0), video streaming tv: Pagano la sblocca, fine 1° tempo (15 luglio 2023)

E’ terminato poco fa il primo tempo della diretta Roma-Borale, match valevole come partita amichevole estiva, prima uscita dei capitolini. In quel di Trigoria, nell’incontro fra la squadra di Mourinho e il club di Serie D romano, il risultato si trova attualmente sull’uno a zero per la Lupa. Un primo tempo che si chiude quindi con la squadra di Josè Mourinho in vantaggio per una rete a zero grazie al gol giunto al 24esimo di gioco.

A sbloccarla è stato Pagano, interessante talento 18enne della Roma, che ha concluso una bell’azione iniziata da Karsdorp: il terzino ha imbucato Belotti, con l’ex Torino che ha poi scaricato per Pagano, che non ha sbagliato davanti al portiere. Da segnalare in questo primo tempo in cui i giallorossi hanno ovviamente iniziato un po’ a rilento, anche l’ammonizione al 22esimo di gioco per il capitolino Llorente dopo fallo a centro su Petrini. Appuntamento a breve per la cronaca in diretta del secondo tempo dell’amichevole Roma-Boreale. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ROMA BOREALE (0-0), STREAMING VIDEO TV: EL SHAARAWY FRA I TITOLARI (15 LUGLIO 2023)

E’ scattata 15 minuti fa la diretta della partita amichevole di Trigoria Roma-Boreale. Vediamo subito le formazioni ufficiali dei titolari delle due squadre. La compagine di casa allenata da Josè Mourinho si è presentata con Boer in porta, retroguardia a tre formata da Karsdorp, Mancini, Llorente. A centrocampo spazio a Zalewski, Pagano, Matic, El Shaarawy, e infine il duo d’attacco Dybala, Aouar dietro alla prima punta solitaria Belotti.

La Boreale, squadra di Serie D romana, risponde invece con un 5-4-1 difensivo formato da Barbarisi, Buccioni, Pesciallo, Massimiani, Casavecchia; Amico, Bergamini, Damiani, Petrini; Toscano. Ricordiamo che la partita vedrà due tempi da 30 minuti ciascuno, per un totale quindi di 60 minuti e non di 90 come da consuetudine. Si tratta di un primo step interessante per la squadra romanista in vista dell’inizio della stagione che scatterà il mese prossimo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ROMA BOREALE, RISULTATO LIVE STREAMING VIDEO TV. MOU CI RIPROVA! (15 LUGLIO 2023)

Roma Boreale, in diretta sabato 15 luglio 2023 alle ore 10.30 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria sarà una sfida amichevole, la prima della formazione giallorossa dopo la chiusura della scorsa annata con l’Europa League persa al finale contro il Siviglia e poi il sesto posto riacciuffato all’ultimo minuto contro lo Spezia. La Roma ha programmato un impegno utile per prepararsi in vista di sfide più impegnative: il 22 luglio la squadra volerà ad Albufeira, in Portogallo, e quattro giorni dopo affronterà il Braga presso l’Estadio Municipal.

Questa partita rappresenta un’occasione di prestigio per la formazione della Boreale, che ha ottenuto il secondo posto nell’Eccellenza del Lazio nella scorsa stagione, dietro all’Anzio. Purtroppo per i capitolini, nella fase nazionale, il sogno della Serie D è svanito al primo turno dei play off contro il Budoni Calcio. Va sottolineato che la Boreale è stata la prima squadra di Edoardo Bove, il quale ha avuto un’ascesa significativa sotto la guida di Mourinho, il quale lo ha regolarmente inserito nella formazione titolare nella seconda parte della scorsa stagione.

ROMA BOREALE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Boreale non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club giallorosso, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di José Mourinho.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOREALE

Le probabili formazioni della diretta Roma Boreale, match che andrà in scena al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Svilar; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. Per la Boreale allenata da Mirko Granieri l’ultima formazione schierata è stata quella sconfitta dal Budoni nei play off per la promozione in Serie D: Salvati; Pesciallo, Casavecchia, Buccioni; Leonardi, Fonte, Massimiani, De Montis, Amico; Toscano, Petrini.











