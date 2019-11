Diretta Roma Brescia/ Streaming video tv: rilancio dei giallorossi? (Serie A)

Roma Brescia sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 novembre: siamo nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 ed entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto, ovviamente con situazioni diverse di classifica. La Roma si era appena presa il terzo posto sognando di dare fastidio a Juventus e Inter, ma ha perso sul campo del Parma: una sconfitta che ha spezzato la serie positiva della squadra di Paulo Fonseca e riportato qualche dubbio che aleggia ancora sul gruppo, falcidiato dagli infortuni che non permettono di sviluppare in pieno il progetto. Il Brescia non sa più rialzarsi: fanalino di coda del campionato, nel giorno dell’esordio di Fabio Grosso come allenatore ha incassato quattro gol in casa contro il Torino. Adesso il nuovo allenatore deve dimostrare di poter migliorare il passo di Eugenio Corini, che potrebbe essere richiamato a breve; di sicuro le rondinelle ora rischiano molto, e dunque hanno bisogno di punti immediati. Vedremo se li otterranno nella diretta di Roma Brescia; nel frattempo facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni.

Buone notizie per Fonseca: in Roma Brescia si potrebbero rivedere in panchina Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, mentre Spinazzola sarà titolare a tutti gli effetti (in caso di peggioramento delle condizioni è pronto Santon). Da valutare Gianluca Mancini per la mediana, eventualmente sarà Amadou Diawara ad affiancare Veretout; spazio a Pau Lopez in porta e Kolarov a sinistra con Fazio-Smalling coppia centrale; Zaniolo, reduce dalla splendida partita contro l’Armenia, agirà a destra sulla trequarti con Justin Kluivert dall’altra parte, in mezzo ci sarà Pastore che accompagnerà l’azione di Dzeko. Nel Brescia si cambia: panchina possibile per Alfredo Donnarumma e campo per Ayé al fianco di Balotelli, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Spalek che fa un passo avanti completando il tridente. Nel centrocampo a tre Tonali sarà naturalmente il playmaker di riferimento, mentre Dimitri Bisoli e Romulo dovrebbero agire come mezzali; conferma per Magnani al fianco di Cistana in difesa (ma Chancellor potrebbe tornare), Sabelli (ex della partita) e Martella saranno i terzini mentre Joronen dovrebbe vincere il ballottaggio con Alfonso per difendere i pali della porta.

Per un pronostico su Roma Brescia abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria dei giallorossi vale 1,35 volte la puntata e fa dei padroni di casa i netti favoriti, visto che il segno 2 per il successo delle rondinelle vi farebbe guadagnare 8,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno X per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata su questa partita.



