Diretta/ Roma Brighton streaming video tv: bel derby italiano delle panchine! (Europa League, 7 marzo 2024)

La diretta Roma Brighton, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:45, racconta dell’andata degli ottavi di Europa League. I giallorossi hanno estromesso dalla competizione il Feyenoord vincendo ai calci di rigore la gara di ritorno grazie alle parate di Svilar e il penalty decisivo targato Zalewski.

Il Brighton di De Zerbi, in un girone all’apparenza quasi proibitivo, è riuscito a terminare la propria fase a gironi davanti al Marsiglia, l’Ajax che è terminato in Conference League e all’AEK Atene, uscito nonostante nella prima partita era addirittura riuscita a battere il Brighotn.

ROMA BRIGHTON, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Brighton sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

La diretta streaming Roma Brighton sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

ROMA BRIGHTON, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Brighton vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Svilar, difesa a quattro con Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola. A centrocampo spazio a Cristante, Paredes e infine Pellegrini. Davanti confermati Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Il Brighton replica invece con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Verbruggen, retroguardia titolare con Van Heeke, Dunk e l’ex Fiorentina Igor. Agiranno da esterni Lamptey e Estupinan con Gilmour e Gross a centrocampo. Buonanotte sarà uno dei due trequartisti insieme a Lallana con Welbeck punta.

ROMA BRIGHTON, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Brighton favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, la X vale 3.50 mentre il 2 fisso leggermente meno, 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 1.98 contro l’1.96 dell’Under. Un po’ più di scarto tra Gol a 1.75 e No Gol a 2.











