Diretta Roma Cagliari Primavera/ Streaming video tv: giallorossi per il riscatto

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI

Roma Cagliari Primavera è in diretta da Trigoria alle ore 11:00 di mercoledì 26 maggio, ed è la partita che apre la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Obiettivi diversi per le due squadre in campo oggi: i giovani giallorossi puntano la qualificazione diretta alla fase finale, ma nell’ultimo turno hanno perso in casa contro l’Inter e sono scivolati al quarto posto, scavalcati anche dalla Juventus e ora con la necessità di recuperare la distanza, che è di 3 punti nei confronti della Sampdoria, ma anche doversi guardare alle spalle visto che chi vuole fare i playoff non è poi troppo lontano.

DIRETTA/ Milan Bologna Primavera (risultato finale 4-2): è poker per i rossoneri!

Partita delicata per il Cagliari, che però con la vittoria di misura sul Torino ha allontanato lo spettro dei playout: la salvezza diretta è più vicina per gli isolani, che sanno in ogni caso di non poter ancora abbassare la guardia in queste ultime sei giornate di campionato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Roma Cagliari Primavera; nel frattempo possiamo fare una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Empoli Lazio Primavera (risultato finale 3-0): tris di Rossi nel recupero!

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cagliari Primavera sarà una di quelle che verranno trasmesse su Sportitalia, il canale che si occupa integralmente del campionato 1: lo trovate al numero 60 del digitale terrestre, ma in alternativa sarà possibile seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video. A fornirlo sarà la stessa emittente: dovrete armarvi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone e, senza costi aggiuntivi, visitare il sito www.sportitalia.com oppure scaricare la relativa app Sportitalia.

Diretta/ Sampdoria Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): gol annullato a Marrale

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI PRIMAVERA

Solito 4-3-3 per Alberto De Rossi in Roma Cagliari Primavera, con Mastrantonio protetto dalla linea difensiva composta da Ndiaye e Buttaro (centrali) e Tomassini e Rocchetti che si muoveranno sulle corsie laterali. In mezzo al campo avremo Bove e Milanese a supportare la regia di Tripi che sarà il punto di riferimento per la squadra in fase di costruzione, nel reparto avanzato invece Bamba e Podgoreanu restano favoriti per agire come esterni, Lamine Tall e Antonio Satriano si giocano il posto come centravanti. Il Cagliari di Alessandro Agostini andrà in campo con un 4-4-2: Zallu-Lisandru Tramoni e Michelotti-Desogus le possibili catene esterne, mentre a protezione del portiere Ciocci ci saranno Boccia (matchwinner sabato scorso) e Cusumano. Bruno Conti e Cavuoti, con il possibile inserimento di Kouda, giocheranno come centrali di centrocampo e davanti a loro avremo come sempre bomber Contini e Luvumbo che formeranno il tandem offensivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA