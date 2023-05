DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Roma Cagliari Primavera sta per cominciare, e allora noi possiamo ricordare che questa partita si è giocata parecchie volte in epoca recente con 10 incroci tra il 2016 e il match di andata. Il Cagliari, vincendo 2-1 lo scorso gennaio, ha spezzato una serie negativa: la Roma aveva infatti vinto le tre gare precedenti, ma anche un totale di sei delle nove sfide andate in scena prima, con soli tre pareggi. I giovani giallorossi hanno ottenuto l’ultimo successo nel maggio dello scorso anno, risultato 2-1, ed è anche l’ultima volta in cui si sono imposti in casa.

Il Cagliari Primavera invece non ha mai festeggiato in trasferta, sul terreno di gioco della Roma ha raccolto appena un pareggio, con il risultato di 2-2, nel maggio 2019. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci dirà il terreno di gioco, perché finalmente le due squadre sono pronte a darsi battaglia: la parola passa ai protagonisti, la diretta di Roma Cagliari Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cagliari Primavera viene garantita, come sempre, da Sportitalia: in questo caso l’emittente la trasmetterà in televisione sul suo canale principale, che è appunto Sportitalia ed è disponibile al numero 60 del vostro telecomando. La partita del campionato 1 sarà poi fruibile, in questo caso con la modalità della diretta streaming video e quindi utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, tramite il sito sportitalia.com o ancora installando e attivando l’app Sportitalia sui vostri device.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: OBIETTIVI OPPOSTI!

Roma Cagliari Primavera viene diretta dal signor Valerio Pezzopane, e si gioca alle ore 12:00 di mercoledì 17 maggio: lunch match nella 32^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, e sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi. La Roma, che è stata anche prima in classifica prima di calare sensibilmente, vuole centrare la qualificazione ai playoff: ha 4 punti di vantaggio sul settimo posto, ma la sconfitta subita dal Sassuolo ha rimesso tutto in discussione e ora i giallorossi devono stare attenti, perché mancano ancora tre turni da disputare.

Il Cagliari deve salvarsi senza passare dai playout: la situazione dei giovani isolani è delicatissima, peggiorata dalla sconfitta interna contro il Bologna che ha lasciato la squadra con un solo punto di vantaggio sull’Atalanta, entrando in questa giornata. Scopriremo presto chi eventualmente riuscirà a prendersi la vittoria nella diretta di Roma Cagliari Primavera; nel poco tempo che ci separa dal calcio d’inizio proviamo invece a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI PRIMAVERA

Federico Guidi potrebbe confermare il 3-4-2-1 in Roma Cagliari Primavera: Matteo Pellegrini, Chesti e Foubert-Jacquemin i tre centrali difensivi davanti al portiere Baldi, a correre sulle fasce laterali possono essere Joao Costa (o Louakima) a destra e uno tra Falasca e D’Alessio sull’altro versante, con Pisilli che farebbe coppia centrale con Vetkal. Nella zona avanzata del campo tutto confermato, almeno sulla trequarti: avremo Claudio Cassano e Riccardo Pagano, poi per il ruolo di centravanti se la giocano Padula, Majchrzak e Misitano.

Il Cagliari di Matteo Battilana si presenta con un rombo di centrocampo: Delpupo è il vertice alto, alle sue spalle la regia viene garantita da Cavuoti che avrà come partner sulle mezzali Caddeo e Sulev. Davanti ci sono Vinciguerra e Griger, ma attenzione alla concorrenza di Deriu e Masala che possono anche fare qualche passo indietro, o formare un tridente offensivo puro; in difesa Zallu e Veroli sono confermati come terzini, la coppia centrale viene formata da Giuseppe Vitale e Palomba e il portiere sarà come sempre Velizar-Iliya Iliev.











