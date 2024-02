DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Roma Cagliari Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione giallorossa e di quella rossoblù. La Roma Primavera arriva da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate, un periodo di crisi che sta rovinando un campionato globalmente molto buono, la troviamo infatti a quota 34 punti in classifica, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, con una differenza reti positiva anche se in realtà meno esaltante di quanto si potesse pensare (+2), a causa di ventinove gol segnati a fronte dei ventisette invece al passivo.

Per il Cagliari Primavera ecco di nuovo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate, in un cammino comunque positivo per e ambizioni sarde, tanto che la classifica è di buono livello con 28 punti, che sono stati il frutto di otto vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, purtroppo è in negativo la differenza reti rossoblù (-5), perché il Cagliari in questo campionato conta già trenta gol segnati a fronte però dei trentacinque incassati finora. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Roma Cagliari Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Cagliari Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA, ALLA RICERCA DEL RISCATTO

La diretta Roma Cagliari Primavera, in programma domenica 11 febbraio alle ore 11:00, racconta della 21esima giornata del massimo campionato giovanile. I giallorossi hanno vinto l’ultima partita il 15 gennaio, nel match contro il Bologna. Da quel momento in poi, un susseguirsi di sconfitte (tre) e un pareggio col Milan.

Il Cagliari aveva iniziato molto bene l’anno 2024, riuscendo a vincere con Sassuolo e Lazio. Un ottimo inizio che si è perso nel tempo: sconfitta col Monza, pareggio con un gol a testa contro il Bologna e infine il più recente 3-1 incassato dal Milan.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Cagliari Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Marin, difesa a quattro con Mannini, Keramitsis, Plaia e Oliveras. In mediana D’Alessio e Pislli con Golic regista. Mlakar-Pagano in attacco con Vetkal trequartista.

Il Cagliari risponde con l’assetto tattico del 4-3-3. In porta Wodzicki, retroguardia composta da Arba, Catena, Cogoni e Idrissi. Marcolini e Carboni mezzali mentre Balde sarà in cabina di regia. Davanti Achour a sinistra, Konate a destra e Mutandwa punta.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Cagliari Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo Goldbet, il 2 è dato a 2.90 mentre la X a 3.55.

L’Over 2.5 è offerto a 1.49 mentre l’Under a 2.35. Infine, chiudiamo con Gol (entrambe le squadre a segno) a 1.49 e NoGol a 2.35.

