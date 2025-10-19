Diretta Roma Cagliari Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di campionato.

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Roma Cagliari Primavera, in questo modo avremo chiara la situazione a livello di trend e questo ci permetterà di capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa il risultato finale da un punto di vista matematico. I giallorossi primeggiano per tocchi nell’ultimo terzo di campo (198 a partita) e 2,1 xG di media, ma pagano una certa disattenzione nei finali di gara: il 44% dei gol subiti arriva dopo il 70’. Il Cagliari, invece, concede poco e segna spesso di rimessa: solo 46% di possesso medio, ma 1,4 xG e una conversione altissima sulle seconde palle (21% di occasioni trasformate dopo un rimbalzo o respinta).

Sul piano disciplinare, la Roma riceve più cartellini (2,9 gialli di media contro 1,7 dei sardi), segno di un’aggressività che a volte sfocia nell’irruenza. I numeri raccontano un match dove la Roma vorrà dominare il territorio, ma il Cagliari potrà ribaltarlo con pochi tocchi. Adesso via al commento live della diretta di Roma Cagliari Primavera, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ancora una volta bisognerà rivolgersi a Sportitalia per la diretta Roma Cagliari Primavera, sulla tv in chiaro oppure in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: RISCATTO GIALLOROSSO!

Presto la diretta Roma Cagliari Primavera ci farà compagnia: la partita è in programma alle ore 13:00 di domenica 19 ottobre 2025 e, dopo la sosta per le nazionali, si gioca per l’ottava giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 presentandoci una squadra giallorossa in netta ripresa dopo un brutto avvio.

Due settimane fa la vittoria sul campo del Napoli ha rappresentato la quarta vittoria in cinque partite, che ha permesso alla Roma di tornare in zona playoff; tra le squadre battute ci sono anche Sassuolo e Fiorentina, due soli gol subiti in questa serie e quindi si può solo sperare di continuare ad aumentare i giri del motore.

Il discorso che riguarda il Cagliari è ben diverso, perché gli isolani arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Torino (che era ancora più in crisi) e non vincono ormai da tempo, avendo raccolto soltanto un pareggio nelle ultime cinque gare per una classifica che sta diventando sempre più problematica.

Dunque almeno in questo momento, ma probabilmente sarà così anche nel lungo periodo, abbiamo due squadre che devono pensare a obiettivi diversi, tuttavia nella diretta Roma Cagliari Primavera si parte dallo 0-0 e dunque anche i rossoblu potrebbero togliersi qualche soddisfazione in questa ottava giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI PRIMAVERA

Per la diretta Roma Cagliari Primavera Federico Guidi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 e anche l’assetto offensivo, qui forse c’è un ballottaggio tra Almaviva e Della Rocca che però resta favorito, così come Di Nunzio la cui doppietta è stata decisiva a Napoli. Centrocampo con Alessandro Romano e Bah centrali, a destra Lulli mentre a sinistra torna Cama dopo il Mondiale Under 20; Mohamed Seck, Mirra e Nardin formano la linea difensiva davanti a Zelezny, in attacco il favorito è Arena ma come sempre Giuseppe Forte e Sugamele possono sperare di essere titolari.

Ha per forza di cose meno certezze Francesco Pisano, che nel suo 3-5-2 potrebbe provare a sparigliare le carte: ad esempio inserendo Doppio in difesa insieme a Marini e Franke (con Kehayov in porta), uno tra Sabino Russo e Correnti in un centrocampo nel quale Litela, Tronci e Malfitano sono tutti in discussione e poi magari provando a puntare sulla spinta offensiva di Cardu o Goryanov, qui con Reguski e Grandu che non sono troppo certi di avere le maglie. In attacco, con Paul Mendy ancora squalificati, ci si arrangia di nuovo: uno tra Costa e Hamdaoua potrebbe lasciare il posto a Skjöld, ma staremo a vedere le scelte dell’allenatore isolano.