DIRETTA/ Roma Cagliari video streaming tv: De Rossi vs Ranieri e gli incroci curiosi (5 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA CAGLIARI: ALLENATORI E INCROCI

Nella diretta di Roma Cagliari possiamo ovviamente parlare di Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, i due allenatori: legati anche da una giornata in comune, perché nel 2019 l’addio di Capitan Futuro ai giallorossi era coinciso, nella festa finale per lui, con il commiato dall’allenatore testaccino che per la seconda volta in carriera si era fatto carico di prendere in corsa una Roma in difficoltà. Quella volta sostituendo Eusebio Di Francesco, nella prima occasione prendendo il posto di Luciano Spalletti, che aveva esaurito il suo splendido ciclo giallorosso (il primo) con due sconfitte nelle prime due giornate del campionato 2009-2010. Ecco: Ranieri in quella stagione era andato ad un passo dallo scudetto che avrebbe spezzato il Triplete dell’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI/ Quote: l'ex Shomurodov marca visita (Serie A, 5 febbraio 2024)

Era però stata decisiva una doppietta di Giampaolo Pazzini, a Marassi contro la Sampdoria, per ribaltare il gol di Francesco Totti, una sconfitta pesantissima che alla fine era costata il tricolore. In porta per quella squadra blucerchiata c’era Marco Storari, arrivato a gennaio dal Milan: sei anni più tardi sarebbe stato il portiere titolare del Cagliari promosso in Serie A, ma avrebbe giocato prima per cinque stagioni nella Juventus, come vice di Gigi Buffon, quella stessa Juventus per due anni allenata da Ranieri. Corsi e ricorsi storici, come anche il fatto che questa sera De Rossi ritrovi da avversario quel Matteo Prati che ha fatto crescere nella Spal: vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Verona Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): Dentale pareggia al 97' minuto (4 febbraio 2024)

ROMA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Roma Cagliari sarà visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma di streaming online Dazn, essendo che quest’ultima ha ottenuto i diritti per il massimo campionato italiano di calcio per questo e per i prossimi cinque anni.

ROMA CAGLIARI: SFIDA DE ROSSI-RANIERI!

Mettiamoci comodi sul divano perché sta per iniziare la diretta Roma Cagliari, la partita sarà ovviamente valida per la 23esima giornata di Serie A e andrà in onda oggi 5 febbraio, alle ore 20:45. I giallorossi affronteranno il match con l’obiettivo di consolidare la loro posizione al quinto posto in classifica cercando anche di trovare la quadra con il nuovo tecnico; dopo una vittoria tirata contro la Salernitana nell’ultimo incontro.

DIRETTA/ Torino Salernitana (risultato finale 0-0): Pellegri sfiora il gol, nulla di fatto! (4 febbraio 2024)

il Cagliari invece si trova in una situazione molto più delicata, lottando per evitare la retrocessione. La squadra sarda arriva a questa partita dopo due sconfitte consecutive e cercherà di invertire il trend negativo, anche se dovesse costare rubare punti ala squadra del cuore del tecnico cagliaritano, ossia Claudio Ranieri.

ROMA CAGLIARI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo ora l’attenzione dalla diretta di Roma Cagliari alle probabili formazioni del match, cercando di vedere con quali assetti tattici i due mister scenderanno in campo. Per De Rossi pochi dubbi: la Roma schiererà un 4-2-3-1 con Lukaku a guidare l’attacco, supportato sulla trequarti da Dybala in maniera tale da lanciare sia il belga che gli altri compagni su quel fazzoletto di campo.

Passando invece agli ospiti, il Cagliari sembra orientarsi verso un 3-4-2-1. Con Nandez posizionato sulla trequarti e Petagna come unica punta, la squadra sarda cercherà di sfruttare la forza fisica di Petagna per fare sponde e creare spazi per le incursioni dei centrocampisti avanzati.

ROMA CAGLIARI, LE QUOTE

In aggiunta per la diretta di Roma Cagliari, vediamo insieme le quote del match offerte sul sito di Eurobet: la vittoria casalinga viene messa a 1,8 mentre il pareggio a 2,4. La vittoria della squadra allenata da Ranieri invece è a 2,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA