Diretta/ Roma Cagliari (Serie A) streaming video DAZN: dubbi per i due tecnici

DIRETTA ROMA CAGLIARI: DIMENTICARE SUBITO BERGAMO!

Roma Cagliari, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Dubbi per i due tecnici reduci da un momento non positivo. Vale per la Roma che contro l’Atalanta ha subito l’ennesima battuta d’arresto in uno scontro diretto con le squadre nella parte alta della classifica. Secondo poker incassato dagli uomini di Fonseca dopo quello di Napoli, finora i giallorossi tra le prime 10 della classifica hanno affrontato Milan, Juventus, Napoli, Sassuolo, Atalanta e Verona ottenendo 3 pareggi e 3 sconfitte. Servirà un’inversione di tendenza, nel frattempo il calendario tenderà una mano ai giallorossi ma il Cagliari non può permettersi di lasciare per strada punti con disinvoltura. L’ex Eusebio Di Francesco ha portato i sardi a +7 dal terzultimo posto, ma a questa tranquillità si contrappone un mancato salto di qualità che i tifosi rossoblu rimproverano alla squadra: gli ultimi due pareggi contro Parma e Udinese hanno avuto il sapore di occasioni mancate, col Cagliari che in campionato non vince dal match interno con la Sampdoria del 7 novembre scorso.

DIRETTA ROMA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cagliari sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Roma Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Daniel Fonseca con un 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Roma e Cagliari, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 5.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 10.50.

