Diretta Roma Cagliari/ Streaming video tv: attenzione ai sardi! (Serie A)

Roma Cagliari, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2019, per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Attenzione alla classifica, che ci descrive Roma Cagliari come una sfida di alto livello. I giallorossi di Paulo Fonseca stanno avendo qualche alto e basso di troppo, dopo la vittoria di Lecce sarebbe fondamentale raccogliere il secondo successo consecutivo per rafforzarsi nella corsa verso l’obiettivo (come minimo) del quarto posto. Se la Roma ha 11 punti, bisogna fare attenzione a un ottimo Cagliari che ne ha 10. I rossoblù sardi di Rolando Maran hanno fallito il decollo contro il Verona, ma la loro posizione resta eccellente e se uscissero bene anche dalla difficile trasferta di Roma potrebbero senza più alcun dubbio candidarsi a grande rivelazione di questo campionato di Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Roma Cagliari, ecco che l’appuntamento sarà in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, sul canale numero 202 Sky Sport Serie A oppure sfruttando il servizio di diretta streaming video garantito dal sito e dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Nelle probabili formazioni di Roma Cagliari tengono banco le assenze di Lorenzo Pellegrini, Perotti, Mkhitaryan e Under: per Paulo Fonseca è emergenza nella fase offensiva, dunque Florenzi sarà avanzato sulla linea di Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko. In mediana la certezza è Cristante, affiancato da uno fra Veretout e Diawara. In difesa spazio per Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra, da definire invece la coppia centrale davanti a Pau Lopez, perché Smalling, Fazio e Mancini sono in tre per due posti. I problemi d’altronde non mancano pure al Cagliari di Rolando Maran, dove il grande ex Nainggolan è in ballottaggio con Cigarini e Oliva. Dubbi anche a sinistra fra Rod e Ionita e per il ruolo di trequartista fra Castro e Birsa, sembra invece tutto definito in difesa (con gli ex Olsen e Luca Pellegrini) e anche per la coppia di attaccanti Joao Pedro-Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Roma Cagliari: come prevedibile, secondo le quote offerte da Snai sono nettamente favoriti i padroni di casa giallorossi. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale per il segno X fino a 4,50 e in caso di vittoria del Cagliari ecco che chi avrà puntato sul segno 2 sarà ripagato 6,50 volte la posta in palio.



