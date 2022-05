Diretta/ Roma Cagliari streaming video tv: fida al vertice (Primavera)

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Roma Cagliari, domenica 1 maggio 2022 alle ore 10.45 presso lo stadio Tre Fontane, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Sfida al vertice con le due squadre ancora a caccia di obiettivi importanti. La Roma è ancora in flessione, un solo punto ottenuto nelle ultime due partite contro Napoli e Genoa e giallorossi ora tallonati a 3 punti di distanza dall’Inter seconda, col primato in classifica che pareva scontato e che invece ora andrà messo al sicuro.

Può puntare ancora al secondo posto in Cagliari, scivolato in quarta posizione dopo il pareggio di Verona ma ancora con una partita da recuperare e potenzialmente davanti all’Atalanta e a -1 dall’Inter seconda. Nel match d’andata Roma vincente di misura in Sardegna, 0-1 con rete decisiva messa a segno da Tahirovic a metà della prima frazione di gioco.

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











