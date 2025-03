DIRETTA ROMA CAGLIARI (RISULTATO 0-0): CHANCE PER MANCINI E DOVBYK

Dopo una lunga fase di studio, il Cagliari prova ad aumentare la pressione sulla Roma, senza però impensierire Svilar. Alla mezz’ora, Mancini tenta una conclusione al volo sugli sviluppi di un corner di Paredes, ma Deiola devia provvidenzialmente in angolo. Al 36’, Soulé serve Dovbyk in area con un pallonetto, ma il colpo di testa dell’attaccante sfiora il palo. Poco dopo, Obert viene ammonito per un fallo tattico su Mancini. Nel finale di tempo, il Cagliari spreca una grande occasione con Zortea, che, lanciato in contropiede da Deiola, calcia fuori da posizione favorevole. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ROMA CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Roma Cagliari è domenica pomeriggio su DAZN. Chiunque non possa recarsi di persona all’Olimpico potrà abbonarsi alla piattaforma in streaming a pagamento e vedere questa partita di Serie A attraverso l’appplicazione o il sito ufficiali.

Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote: dubbi per Ranieri (Serie A, oggi 16 marzo 2025)

RITMI MOLTO BASSI ALL’OLIMPICO

L’avvio di gara all’Olimpico è caratterizzato da ritmi molto bassi. Nei primi 10 minuti, uno scontro tra Luperto e Caprile richiede l’intervento dello staff medico, ma il portiere può proseguire senza problemi. Al 15’, Dovbyk prova il primo tiro della partita, ma la sua conclusione finisce alta. Al 26’, Viola viene ammonito per aver ostacolato la ripresa del gioco su una rimessa laterale di Angelino. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Roma Cagliari? La squadra capitolina ha una media di 1,54 gol segnati a partita contro l’1 del Cagliari, ma entrambe hanno una difesa piuttosto fragile, con la Roma che subisce in media 1,54 reti a gara e i sardi 1,07. Sul piano dei risultati, la Roma ha vinto il 46,43% delle partite giocate, mentre il Cagliari si è imposto solo nel 21,43% dei match disputati. Entrambe le squadre hanno mostrato una certa propensione all’Over 1.5 (71,43% per la Roma, 75% per il Cagliari), mentre il dato sull’Over 2.5 è più equilibrato, con entrambe ferme al 46,43%.

Anche la statistica dei match in cui entrambe le squadre sono andate a segno è simile: 50% per la Roma, 53,57% per il Cagliari. Dal punto di vista disciplinare, la Roma ha ricevuto 55 cartellini gialli contro i 48 del Cagliari, con numeri simili anche per il primo tempo, in cui entrambe le squadre superano il 64% di partite con almeno un gol nei primi 45 minuti. Ora passiamo al commento live di questa sfida.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. A disp.: Gollini, Marcaccini, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov. All. Claudio Ranieri. CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Prati, Adopo, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. A disp.: Marin, Jankto, Makoumbou, Pavoletti, Iliev, Obert, Cogoni, Gaetano, Sherri, Kingstone, Felici. All. Davide Nicola (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA CAGLIARI, QUATTRO PUNTI PER LE COPPE EUROPEE

Inizia domenica 16 marzo 2025 alle ore 16:00 la diretta Roma Cagliari. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale i giallorossi vogliono accorciare ulteriormente il gap che li separa dalle caselle utili per l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione, con il Bologna qualificato per la Conference League distante quattro lunghezze. La squadra allenata da mister Ranieri è settima in campionato con i suoi quarantasei punti ed arriva da ben dodici risultati utili collezionati in successione, almeno per quanto riguarda questo torneo. Nello scorso weekend i capitolini sono riusciti ad imporsi di misura in casa dell’Empoli.

Un altro aspetto da tenere conto per la Roma è anche la volontà di non farsi raggiungere o scavalcare dalle inseguitrici la Fiorentina, a quota 45, ed il Milan, a 44 punti. Un po’ più attardata è invece la formazione sarda di mister Nicola, quattordicesima in graduatoria con ventisei punti, al pari dell’Hellas Verona. I rossoblu hanno recentemente pareggiato in casa contro il Genoa e pure loro non vogliono farsi sorpassare dalle altre compegini alle loro spalle come il Lecce e pure il Parma, mantenendosi ben distanti dalla zona retrocessione.

ROMA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Roma Cagliari le probabili formazioni che si possono indivduare tramite le indiscrezioni delle scorse ore ci parlando di un 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño, Dybala, Pellegrini e Dovbyk per gli uomini di mister Claudio Ranieri. Un’unica punta dovrebbe essere impiegata pure da mister Davide Nicola per i suoi rossoblu e dunque ci aspettiamo di vedere il modulo 4-2-3-1 con Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Makoumbou, Deiola, Zortea, Viola, Felici e Piccoli dall’inizio di questa partita.

ROMA CAGLIARI, LE QUOTE

I bookmakers non hanno dubbi nell’indicare un favorito per l’esito finale della diretta Roma Cagliari tramite le quote fornite nei giorni precedenti all’evento. Secondo un’agenzia come Snai, i capitolini del tecnico Ranieri partono da una posizione privilegiata nella strada che porta al successo e quindi l’1 viene quotato a 1.53. I rossoblu, invece, sono dati vincenti solamente a 6.00, guardando il segno 2, ed anche puntare sul pareggio potrebbe essere comunque un azzardo se si considera che sulla carta l’x viene pagato a 4.10.