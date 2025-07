Diretta Roma Cannes streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole dei giallorossi (oggi 31 luglio 2025)

DIRETTA ROMA CANNES (RISULTATO 2-0): FINE PRIMO TEMPO!

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Roma e Cannes sono da poco andate all’intervallo sul punteggio di 2 a 0. Di nuovo El Shaarawy spara tuttavia di poco largo su suggerimento di Dovbyk al 21′ e l’Azzurro si fa poi parare in corner un altro tiro al 33′. Sempre El Shaarawy coglie la traversa al 34′ ed al 38′ Dovbyk manda alto in pallonetto prima di mettere a segno la rete del raddoppio al 43′, su assist del solito numero 92. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

ROMA CANNES IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Con i biglietti sold out, tutti coloro che non saranno allo stadio potranno seguire la diretta Roma Cannes in tv sulla piattaforma Dazn, quindi avremo per questa amichevole una diretta streaming video.

AVVIO DI GARA!

Nella Capitale la partita tra Roma e Cannes è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa riescono immediatamente a passare in vantaggio la 3′ grazie alla rete messa a segno da El Shaarawy, su assist di Hermoso da rimessa laterale. Gli ospiti ci provano al 10′ senza inquadrare lo specchio della porta con Abbas. Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1) – Vasquez; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk. A disposizione: Zelenzy, Mancini, Kumbulla, Reale, Wesley, Pisilli, Koné, Angelino, Soulé, Ferguson, Cherubini, Abdoulhamid, Darboe, Romano. Allenatore: Gian Piero Gasperini. CANNES (4-3-3) – Vanni; Smith, Abdherramane, Sylva, Corchia; Ndiaye, Ndoye, Goncalves; Abbas, Mambu, Doumbouya. A disposizione: Aymes, Taub, Pineau, Hafidi, Laclef, Pichaud, Caumont, Bonnaure, Blanc, Boussaid. Allenatore: Damien Ott. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIA ALL’AMICHEVOLE!

A pochi minuti dal via della diretta Roma Cannes, dobbiamo osservare che la partita amichevole allo stadio Tre Fontane mette di fronte due squadre accomunate dalla stessa proprietà, ma per i Friedkin il cammino verso la gloria in Francia si annuncia decisamente più complicato, dal momento che l’Association Sportive de Cannes, per citare la denominazione ufficiale completa della squadra, milita solamente nella quarta serie del calcio transalpino.

Il ricordo più felice nella storia del club è la Coppa di Francia vinta nell’ormai lontanissimo 1932, l’anno successivo il Cannes arrivò secondo in campionato, ma è dal 1998 che non gioca più nella massima divisione. Proprio quest’anno c’è stata la grande soddisfazione della semifinale di Coppa di Francia, risultato impressionante per una squadra di quarta serie, eliminata solamente dal Reims che gioca in Ligue 1, però naturalmente oggi ci saranno i giallorossi al centro dell’attenzione generale nella diretta Roma Cannes! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AMICHEVOLE FRANCESE PER GASPERINI

Nuovo test per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, la diretta Roma Cannes ci attende infatti alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 31 luglio 2025, presso lo stadio Tre Fontane della capitale, dove la Roma ospiterà appunto i francesi del Cannes, a loro volta di proprietà dei Friedkin.

Una partita amichevole che potrebbe quindi essere definita come una sorta di sfida in famiglia per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria di sabato scorso contro i tedeschi del Kaiserslautern nel match finora tecnicamente più significativo dell’estate 2025 della Roma.

Da questo punto di vista dobbiamo dire che in verità si tratta di un passo indietro, dal momento che il Cannes partecipa al campionato di quarta divisione francese, quindi il livello – al di là del nome prestigioso della città della Costa Azzurra – potrebbe essere più simile a quello della partita contro il Trastevere che aveva aperto gli impegni del pre-campionato della Roma.

Insomma, un’amichevole teoricamente molto tranquilla per poi iniziare a salire di livello con la partita di sabato contro un’altra formazione francese, cioè il Lens, che sicuramente sarà un banco di prova più attendibile per mister Gian Piero Gasperini. In ogni caso, già oggi pomeriggio ci si potrebbe divertire parecchio grazie alla diretta Roma Cannes…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CANNES

Quanto alle probabili formazioni per la diretta Roma Cannes, naturalmente per Gian Piero Gasperini sarà poco più di un allenamento e allora c’è la possibilità anche di qualche esperimento, tattico o circa i nomi dei titolari. Come punto di riferimento, possiamo comunque certamente indicare nel 3-4-2-1 in qualità di modulo che dovrebbe essere il preferito da parte dell’ex tecnico dell’Atalanta.

Quanto alla scelta degli undici calciatori titolari, tutto è possibile ma proviamo comunque a citare Svilar in porta; puntando su scelte di alto livello, in difesa potremmo avere il terzetto con Mancini, Ndicka ed Hermoso; un centrocampo a quattro uomini formato da Rensch, Cristante, Koné e Angeliño; infine un reparto offensivo con Soulé e Pisilli sulla trequarti alle spalle del nuovo centravanti Ferguson.