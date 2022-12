Diretta Roma Casa Pia/ Streaming video tv: nuova amichevole in Portogallo

DIRETTA ROMA CASA PIA: ALTRO TEST PER MOURINHO

Roma Casa Pia, in diretta alle ore 20.00 italiane di questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, dallo stadio Municipal di Albufeira (Portogallo) è la seconda partita amichevole per i giallorossi di José Mourinho nel corso del ritiro invernale in terra lusitana, che ha già visto la Roma giocare venerdì sera contro gli spagnoli del Cadice. Il nome forse non dice molto, perché si tratta di una società di ben scarsa tradizione, tuttavia il Casa Pia Atlético Clube è attualmente quinto nella classifica del massimo campionato portoghese e di conseguenza ecco che la diretta di Roma Casa Pia offrirà un banco di prova da non sottovalutare.

La Roma ha vissuto una sosta per i Mondiali 2022 diversa da quella delle altre squadre della nostra Serie A, perché ha fatto una tournée con due amichevoli in Giappone prima di riposare, adesso è ripartita dal Portogallo del suo allenatore José Mourinho e naturalmente nel mirino c’è la ripartenza dell’attività ufficiale, che non è più così lontana. Ogni indicazione può essere importante, inoltre c’è sempre più voglia di tornare a fare il tifo per il proprio club, soprattutto adesso che i Mondiali sono finiti: che cosa ci dirà quindi la diretta di Roma Casa Pia?

ROMA CASA PIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Roma Casa Pia sarà più correttamente una diretta streaming video, perché l’amichevole di stasera sarà trasmessa per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, per la quale servono dispositivi dotati di connessione Internet, compresi i televisori di ultima generazione. Altrimenti, i principali punti di riferimento per gli aggiornamenti in diretta Roma Casa Pia arriveranno dal sito e dagli account social della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CASA PIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta di Roma Casa Pia, dobbiamo tenere conto che per i giallorossi di José Mourinho si tratterà della seconda di tre amichevoli in sei giorni, tutte contro avversarie non di “grido” ma comunque di buon livello nei rispettivi campionati nazionali. La prima certezza quindi è che lo Special One darà minuti a tutti per portare tutta La Rosa ad un buon livello atletico in vista della ripresa della Serie A, che non è più così lontana.

Gli elementi potrebbero ruotare rispetto all’amichevole di venerdì sera contro il Cadice, quando l’undici di partenza dei giallorossi era stato composto da Svilar in porta; una difesa a tre anomala negli interpreti con Mancini, Kumbulla e Viña; a centrocampo riecco il “separato in casa” Karsdorp a destra, al fianco dei centrali Bove e Matic, con El Shaarawy a sinistra; sulla trequarti ecco invece Zaniolo e Pellegrini, con Abraham centravanti, secondo il modulo 3-4-2-1.











