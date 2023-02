Diretta Roma Cesena Primavera/ Streaming video tv: è un testa-coda ma…

DIRETTA ROMA CESENA PRIMAVERA: GIALLOROSSI IN CRISI?

Roma Cesena Primavera, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, venerdì 10 febbraio 2023, sarà l’anticipo che aprirà la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 e con essa anche l’intero girone di ritorno. Dando un rapido sguardo alla classifica, non ci dovrebbe essere storia nella diretta di Roma Cesena Primavera, perché i padroni di casa giallorossi sono la capolista con 32 punti, mentre gli ospiti romagnoli sono nettamente ultimi, staccati dal resto del gruppo con appena 5 punti al proprio attivo.

DIRETTA/ Bologna Cesena Primavera (risultato finale 3-2): Anatriello la decide!

Questa dovrebbe quindi essere l’occasione ideale per la ripartenza della Roma Primavera, che sta infatti vivendo un clamoroso periodo difficile, caratterizzato da ben quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. Dopo la pausa è cambiato qualcosa e la Roma è solo lontana parente di quella che in autunno dominava in stile Napoli dei grandi. L’inverno ha portato una “carestia” sportiva ai giallorossi, sconfitti anche dalla Sampdoria nella scorsa giornata, ma dall’altra parte c’è un Cesena che ha fatto un solo punto nelle ultime undici giornate, anche se domenica scorsa ha lottato a Bologna, perdendo 3-2. Non ci sarà storia, oppure la diretta di Roma Cesena Primavera potrà regalarci sorprese?

Diretta/ Cesena Siena (risultato finale 4-0) streaming: Mustacchio cala il poker

ROMA CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cesena Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Roma Cesena Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CESENA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Roma Cesena Primavera. Federico Guidi potrebbe schierare i padroni di casa giallorossi con il modulo 4-3-3, nel quale proviamo ad ipotizzare questi undici titolari: Baldi in porta; difesa a quattro formata da Louakima, Keramitsis, Chesti e Falasca da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Pagano, capitan Faticanti e Pisilli; infine, nel tridente d’attacco le ali dovrebbero essere Cassano e Cherubini, ai fianchi del centravanti Padula.

Diretta/ Recanatese Cesena (risultato finale 0-3): la chiude Corazza!

Gli ospiti del Cesena Primavera allenati da mister Giovanni Ceccarelli potrebbero invece scendere in campo con un modulo 4-3-3 speculare dal punto di vista tattico, con questi possibili undici interpreti: Pollini in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Manetti, Pieraccini, Lepri e David da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Lilli, Francesconi e Suliani; infine ecco il tridente offensivo con le ali Carlini e Milli ai fianchi del centravanti Polli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA