Diretta/ Roma Cluj (Europa League) streaming tv: scontro per il primo posto

DIRETTA ROMA CLUJ: I RUMENI CON TANTI PROBLEMI…

Roma Cluj, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18.55 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. E’ di fatto uno scontro per il primo posto nel raggruppamento, con entrambe le squadre a quota 4 punti. La Roma, dopo aver esordito con una vittoria a Berna contro lo Young Boys, è stata fermata in casi sul pari dal CSKA Sofia. Bulgari battuti in casa dal Cluj alla prima giornata, ma poi i romeni si sono fatti imporre il pari tra le mura amiche dagli elvetici. Le due squadre sembrano comunque le favorite del girone per la qualificazione ai sedicesimi di finale, il primato potrebbe essere stabilito da questo doppio confronto. Senza il ko a tavolino contro il Verona, la Roma avrebbe inanellato quattordici risultati utili consecutivi in campionato, un momento magico che Fonseca proverà a prolungare anche in Europa. Il Cluj in campionato è caduto in casa contro il Gaz Metan, scivolando al terzo posto in classifica, di nuovo a 6 punti dalla capolista Universitatea Craiova che era stata avvicinata a -3 la settimana precedente.

DIRETTA ROMA CLUJ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Roma Cluj sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CLUJ

Le probabili formazioni di Roma Cluj, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paulo Fonseca con un 3-4-2-1: Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. Gli ospiti guidati in panchina da Dan Petrescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-3-2 come modulo di partenza: Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Roma Cluj grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.35, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 5.25, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 8.00 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA