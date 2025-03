DIRETTA ROMA COMO: ESAME LARIANO PER I GIALLOROSSI

Alle ore 18.00 di oggi, domenica 2 marzo 2025, non prendete impegni perché la diretta Roma Como promette di essere decisamente stuzzicante dallo stadio Olimpico, uno dei piatti forti della ventisettesima giornata di Serie A. In effetti si affrontano due delle squadre più in salute: riflettori puntati soprattutto sulla Roma di Claudio Ranieri, la cui ultima sconfitta fu contro i lariani all’andata. Oltre alla rivincita, però, la diretta Roma Como offrirà anche un banco di prova significativo per le ambizioni di rimonta europea dei giallorossi, rafforzate dopo il bel 4-0 contro il Monza di lunedì sera.

Formazioni Roma Como/ Quote: dubbio su Dovbyk, Fabregas pensa a Cutrone (Serie A, 27 febbraio 2025)

La Roma infatti ormai da diverse settimane corre più di chi la precede e quindi potrebbe raddrizzare una stagione che era cominciata decisamente storta, ma deve stare molto attenta al Como, progetto molto interessante e che adesso sta cominciando a dare frutti significativi. Dopo il colpo a Firenze e la vittoria contro il Napoli, Cesc Fabregas cerca un tris che sarebbe di enorme peso specifico e avvicinerebbe ancora di più il Como a una salvezza che d’altronde non dovrebbe essere in discussione. Ci aspettiamo anche un buono spettacolo nella diretta Roma Como, sarà davvero così?

Diretta/ Como Napoli (risultato finale 2-1): Diao ancora decisivo, Conte va ko! (23 febbraio 2025)

ROMA COMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Roma Como in tv sarà garantita da Sky Sport, un’opzione che si aggiunge quindi alla diretta streaming video che è garantita sulla piattaforma DAZN per tutte le partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA COMO

Un paio di dubbi accompagnano ancora Claudio Ranieri nelle probabili formazioni per la diretta Roma Como. Davanti a Svilar avremo sicuramente Mancini e N’Dicka, ma avremo pure il ballottaggio Hummels-Rensch, dal quale dipenderà anche il posizionamento esatto dei compagni. Da centrocampo in su sembra tutto ben più chiaro: Saelemaekers esterno destro, Paredes affiancato da Konè nel cuore della mediana e Angelino ancora una volta a sinistra, mentre sulla trequarti largo a Dybala e Pellegrini alle spalle di Shomurodov, anche se resta qualche speranza anche per Baldanzi.

DIRETTA/ Fiorentina Como (risultato finale 0-2): Nico Paz sigilla il colpo lariano! (6 febbraio 2025)

Cesc Fabregas dovrebbe invece insistere sul 4-3-3 con il tridente “leggero” che prevede Paz falso 9 fra Strefezza e Diao, anche se non è del tutto da escludere pure il 4-2-3-1 con cui troverebbe posto pure Cutrone a discapito di uno dei centrocampisti, forse Caqueret, che dovrebbe comunque giocare con Perrone e Da Cunha. In difesa Valle è infine nettamente favorito su Moreno Alberto per affiancare Kempf, Goldaniga e Smolcic nella retroguardia a quattro davanti al portiere Butez.

QUOTE E PRONOSTICO: SORRIDE RANIERI

Pur con i meriti riconosciuti ai lariani, il pronostico per la diretta Roma Como sorride a Claudio Ranieri secondo la Snai, che infatti indica il segno 1 a 1,90, chiaramente favorito rispetto a quota 3,55 per il segno X oppure a 3,90 volte la posta in palio se Cesc Fabregas facesse il colpo.