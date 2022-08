DIRETTA/ Roma Cremonese video streaming tv: è una sfida che torna dopo 26 anni

DIRETTA ROMA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Torna la diretta di Roma Cremonese dopo ventisei anni dall’ultima volta, non molti si potevano aspettare che quel 3-0 del febbraio 1996 non avrebbe visto vendetta per tantissimi anni. I giallorossi tra le mura amiche contro i grigiorossi hanno giocato dal 1989 al 1996 per cinque volte. Il bilancio è in favore dei capitolini con tre vittorie con un successo della Cremonese e un pareggio. L’ultimo match appunto è un 3-0, una gara decisa da Gigi Di Biagio, Abel Balbo e Massimiliano Cappioli.

I grigiorossi non vincono allo Stadio Olimpico dal 3 ottobre del 1993 una gara clamorosamente terminata col risultato finale di 1-2. I giallorossi erano passati avanti con Benedetti subendo la clamorosa rimonta negli ultimi minuti grazie ai gol di Dezotti e Tentoni alla fine di una gara davvero clamorosa. Sarà interessante vedere come andrà questa gara che dobbiamo dirlo vede strafavorita la squadra di José Mourinho abile ad aprire il campionato con un bel successo facendo volare sulle ali dell’entusiasmo i suoi tifosi.

DIRETTA ROMA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cremonese non sarà tra quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali dell’emittente satellitare Sky. Pertanto, l’unico modo a disposizione per assistere a Roma Cremonese sarà quello della diretta streaming video, attraverso la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che garantisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio italiano, e la cui attivazione è possibile anche tramite una smart tv dotata di connessione a internet, oltre che alla apposita app. La telecronaca in diretta di Roma-Cremonese sarà affidata a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini, con Turci a bordocampo. Ma gli abbonati Sky e DAZN possono seguire la partita Roma Cremonese tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN e dove sono disponibili i canali ZONA DAZN.

ROMA CREMONESE SI RITROVANO DOPO 26 ANNI E 7 MESI

Roma Cremonese si affrontano in diretta lunedì 22 agosto 2022 alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo 26 anni e 7 mesi: sembra una vita fa, del resto ci sono giocatori attualmente nelle rose che all’epoca non erano neppure nati. Se i padroni di casa sono reduci da un debutto positivo, con una vittoria di misura sulla Salernitana, gli ospiti invece hanno bagnato il ritorno nella massima serie italiana con una sconfitta in casa della Fiorentina.

La Roma, che torna a ricevere l’abbraccio dei suoi tifosi in casa, cercherà la seconda vittoria consecutiva molto probabilmente con la stessa squadra che ha battuto i granata alla prima. Anche se la vittoria è stata di misura, la squadra di José Mouginho ha offerto una prestazione dinamica e abile gestione delle fasi più delicate della partita. Non manca però qualche dubbio per il tecnico portoghese. In casa Cremonese, invece, ci sono meno dubbi di formazione in vista della partita di Serie A con la Roma. L’unica certezza è l’assenza di Escalante per squalifica. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata hanno confermato la squalifica per il giocatore della Cremonese, mentre nella Roma prima sanzione per Matic e Smalling. Non dovrebbe invece scendere in campo dal 1′ Milanese, che è l’unico ex della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

C’è tanta attesa per la diretta Roma Cremonese: nella Capitale si respira un’area elettrica, perché auspicano il super debutto all’Olimpico di Dybala. Per quanto riguarda la Cremonese, nessuna partita è davvero semplice, ma questo è anche il bello di partecipare alla Serie A. Il sogno è dunque quello di fare l’impresa e mettere lo sgambetto alla squadra giallorossa. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Mourinho pensa ai FabFour in campo, confermando la difesa a tre, mentre Alvini potrebbe confermare la squadra che ha affrontato la Fiorentina. Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham. Cremonese (3-5-2): Radu, Bianchetti, Chiriches, Vasquez, Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Milanese, Quagliata, Ciofani, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la partita della 2^ giornata di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.23, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.











