DIRETTA ROMA CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Roma Cremonese Primavera 1-1: risultato apertissimo all’intervallo, dopo i primi 45 minuti di gioco infatti la capolista ha dovuto rimontare lo svantaggio in casa contro la Cremonese, che dunque si conferma una gran bella realtà di questo Campionato Primavera 1. La ripresa ci dovrà dire se finirà in gloria per i lombardi, per ora possiamo narrarvi i due episodi salienti nel primo tempo della diretta Roma Cremonese Primavera.

La partita è stata vibrante, con occasioni da entrambe le parti e anche qualche cartellino giallo, segno di un match combattuto e vivace. Resisteva però ancoralo 0-0 fino a quando, al 40’ minuto, Reale ha commesso fallo nella propria area su Nagrudny, inducendo l’arbitro Mirabella a fischiare il rigore. Dal dischetto si presenta naturalmente Gabbiani ed è al 43’ il gol della Cremonese Primavera, con un elegante pallonetto. Al 46’ però Graziani ristabilisce subito la parità nel minuto di recupero, brividi finali ma resiste l’equilibrio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Roma Cremonese, come seguirla in streaming video

Seguire la diretta Roma Cremonese del Campionato Primavera sarà semplice e possibile per tutti gli interessati, la partita sarà infatti trasmessa in chiaro e basterà sintonizzarsi a Sportitalia e in diretta streaming video sul sito sportitalia.it

SI COMINCIA

Un solo precedente, ma davvero emozionante: la diretta Roma Cremonese Primavera è un appuntamento inedito di questo campionato 2024-2025, motivo per cui evidentemente l’unico precedente è la partita d’andata, che però tifosi e appassionati ricorderanno perché la Roma andò a vincere per 3-4 in casa della Cremonese sabato 24 agosto scorso, nella seconda giornata di un Campionato Primavera 1 che era quindi alle sue prime battute.

La doppietta di Leonardo Graziani e il gol di Mattia Mannini nel primo tempo facevano in realtà pensare a un dominio della Roma, che però nella ripresa subì la rimonta della Cremonese con il gol di Simone Lottici Tessadri e la doppietta di Giacomo Gabbiani, prima che la rete di Giulio Misitano desse la vittoria agli ospiti giallorossi, ma con molti più brividi di quanto si potesse immaginare all’intervallo. Ci divertiremo altrettanto anche oggi? Il paragone è impegnativo, vedremo cosa sta per offrirci la diretta Roma Cremonese Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I giallorossi ospitano il capocannoniere

La diretta Roma Cremonese andrà in scena alle 15.00 di oggi 3 marzo 2025: a scendere in campo saranno due ottime squadre della competizione che però vivono due situazioni di classifica opposte e che lottano per obiettivi profondamente diversi, i padroni di casa stano dominando il campionato, sono al primo posto con 58 punti e vogliono mantenere la posizione, si presentano alla partita dopo la vittoria 2-1 contro la Juventus.

Gli ospiti invece nonostante abbiano il capocannoniere della competizione, Giacomo Gabbiani, sono al dodicesimo posto con 35 punti e hanno ormai raggiunto una salvezza facile, arrivano alla sfida dalla vittoria 2-0 contro il Cagliari.

Formazioni Roma Cremonese, probabili scelte dei tecnici

Per la difficile partita i padroni di casa del tecnico Gianluca Falsini dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 con De Marzi tra i pali, Sangaré e Litti esterni bassi con Nardin e Mirra difensori centrali a completare la linea, Romano e Di Nunzio in mediana, Zefi e Marazzotti sulle fasce, Coletta trequartista alle spalle di Misitano unica punta.

Gli ospiti invece scenderanno in campo con il 3-5-2 scelto dal tecnico Elia Pavesi conMalovec in porta, Prendi, Pavesi e Zilio difensori centrali, Triacca e Spaggiari esterni con Tessadri, Gashi e Lordkipanidze a completare il centrocampo, Faye e Gabbiani coppia d’attacco.

Pronostico e quota Roma Cremonese, possibile risultato finale

La diretta Roma Cremonese si appresta ad essere una gara divertente con diverse occasioni da gol e ribaltamenti di fronte con le due squadre che si sfidano costruite su un DNA offensivo, i padroni di casa sono la squadra più forte della competizione e per questo sono favoriti sugli ospiti che comunque potrebbero dare del filo da torcere ai giallorossi e trovare almeno un gol con il bomber Gabbiani.

Difficile che i grigiorossi riescano a strappare anche solo un punto e il risultato finale potrebbe far traballare, anche se per poco, la posizione tranquilla della Cremonese che rischierebbe di scendere al 14° posto.