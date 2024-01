DIRETTA/ Roma Cremonese video streaming tv: il colpo di scena dell’anno scorso (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA CREMONESE: I TESTA A TESTA

La prima curiosità cui fare fronte nel parlare della diretta di Roma Cremonese è chiaramente riferita all’anno scorso: anche in quell’occasione le due squadre si erano affrontate in Coppa Italia, eravamo ai quarti e la Cremonese, dopo il grande colpo del Diego Armando Maradona, aveva piegato anche la Roma vincendo per 2-1 allo stadio Olimpico, grazie al rigore di Cyriel Dessers e l’autorete di Zeki Celik cui aveva risposto, solo parzialmente e peraltro in pieno recupero, il destro di Andrea Belotti.

Quella vittoria della Cremonese ha anticipato quella di fine febbraio allo Zini, che comunque non è servita ai grigiorossi per evitare una retrocessione scritta già in precedenza. La Roma aveva vinto le quattro gare prima, tra cui quella di fine agosto 2022 con il colpo di testa di Chris Smalling; per trovare un altro successo della Cremonese dobbiamo tornare all’ottobre 1993 e anche in questo caso i lombardi si erano imposti per 2-1 nella capitale, erano i grigiorossi di Gigi Simoni che, con il rigore di Gustavo Dezotti e il gol di Andrea Tentoni, aveva sorpreso la Roma di Carlo Mazzone che aveva temporaneamente pareggiato con Silvano Benedetti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cremonese sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5 stasera, dal momento che per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia è un’esclusiva delle reti Mediaset; questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming video di Roma Cremonese, tramite il sito o l’app di Infinity.

PER LA RIVINCITA

Roma Cremonese, in diretta mercoledì 3 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La recente sconfitta contro la Juventus ha lasciato un amaro in bocca a Lukaku e ai suoi compagni, rallentando la loro corsa in campionato. Attualmente settimi in classifica con 28 punti, i giallorossi si trovano distanti dalla zona Champions. Nelle ultime 5 partite di Serie A, hanno registrato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, un rendimento non eccellente per una squadra che punta al quarto posto. Tuttavia, la prossima sfida di Coppa Italia contro la Cremonese potrebbe essere un’opportunità per rialzare il morale.

La Cremonese, retrocessa dalla Serie A alla B nella scorsa stagione, ha ottenuto negli ultimi 5 incontri risultati simili a quelli della Roma: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Pur occupando la quinta posizione in campionato e puntando ai play off, i lombardi sono considerati sfavoriti. Nonostante ciò, i grigio-rossi cercheranno di sorprendere nuovamente la Roma, replicando le vittorie ottenute nella stagione precedente, compresa quella all’Olimpico nei quarti di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Roma Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Lukaku. Risponderà la Cremonese allenata da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

ROMA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











