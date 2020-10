Diretta Roma Cska Sofia/ Streaming video tv: Fonseca per il bis, Europa League

Roma Cska Sofia, in diretta dallo stadio Olimpico della Capitale alle ore 21.00 di stasera, giovedì 29 ottobre 2020, si gioca per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Senza ombra di dubbio, la diretta di Roma Cska Sofia potrebbe rappresentare per i giallorossi di Paulo Fonseca l’obiettivo di ipotecare già la qualificazione ai sedicesimi di finale: dopo l’ottimo esordio con la vittoria in Svizzera sul campo dello Young Boys, sia pure soffrendo e in rimonta grazie all’inserimento di vari titolari, c’è infatti questa partita casalinga contro i non irresistibili bulgari del Cska Sofia, che infatti settimana scorsa hanno perso in casa contro i rumeni del Cluj. Logico dunque attenderci la Roma come grande favorita per la vittoria, che farebbe salire i capitolini già a quota sei punti nella classifica del girone, permettendo di dare nelle prossime settimane la priorità al campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ROMA CSKA SOFIA

Ricordiamo che la diretta tv di Roma Cska Sofia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA

Nelle probabili formazioni di Roma Cska Sofia dovrebbe esserci turnover per Paulo Fonseca: in porta andrà Pau Lopez, davanti a lui una difesa nella quale, vista l’indisponibilità dello squalificato Mancini e gli acciacchi di Smalling, Fazio sarà nuovamente il centrale, oppure giocherà sul lato con Cristante stretto tra lui e Kumbulla. Bruno Peres e Karsdorp sono favoriti per agire da esterni; al centro dello schieramento potrebbe esserci Veretout ed è probabile che sia nuovamente Villar a completare la linea. Davanti invece sono favoriti Carles Perez e Mkhitaryan, sarà allora Pedro a rimanere in panchina; infine Borja Mayoral giocherà come centravanti al posto di Dzeko. Sul fronte bulgaro ecco il 4-2-3-1 per Stamen Belchev, che pensa alla conferma della squadra vista contro il Cluj con un paio di modifiche per l’esterno sinistro offensivo (Henrique favorito su Yomov) e il trequartista, dove Sankharé è insidiato dal nostro Beltrame. In porta Busatto; davanti a lui difensori centrali Antov e Matthelj, mentre come terzini saranno confermati Vion e Mazikou. Nel cuore della mediana troveremo Youga e Tiago Rodrigues; davanti a loro largo a destra Sinclari, favorito su Jules Keita, mentre come prima punta Ali Sowe deve vincere la concorrenza di Ahmedov e Penaranda e la sensazione è che il mister deciderà solo all’ultimo momento.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Roma Cska Sofia, sul quale adesso volgiamo brevemente lo sguardo, è davvero a senso unico secondo le quote Snai: il segno 1 infatti è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di pareggio (Segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo bulgaro.



