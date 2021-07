Diretta/ Roma Debrecen streaming video tv: nuovo esame per Mou (amichevole)

DIRETTA ROMA DEBRECEN: MOURINHO CERCA RISPOSTE!

Roma Debrecen, in diretta domenica 25 luglio 2021 alle ore 19.00, sarà un’amichevole in programma presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove potranno assister al match fino a 4000 spettatori. Quarta amichevole stagionale per i giallorossi allenati da José Mourinho, con il tecnico portoghese che ha visto i suoi battere una formazione di Serie B e una di Serie C, Ternana e Triestina, dopo la sgambata iniziale contro il Montecatini. Contro la Triestina allo stadio Nereo Rocco i giallorossi hanno vinto di misura grazie a una rete di Zalewski ma sono apparsi ancora un po’ macchinosi.

Calciomercato Roma/ Non solo Azmoun, i giallorossi continuano a pensare ad Icardi

Niccolò Zaniolo ha mostrato un po’ di nervosismo in una lite con l’alabardato Lopez, ma ha festeggiato in settimana la sua prima paternità. Roma che non ha comunque ancora subito gol in questo avvio di stagione, con i giallorossi ora chiamati al test contro gli ungheresi del Debrecen, formazione che vede alzare ulteriormente il livello delle avversario nel cammino dei capitolini verso il preliminare di Conference League e l’esordio in Serie A.

Lenglet alla Roma?/ Calciomercato news, ecco quanto chiede il Barcellona

DIRETTA ROMA DEBRECEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Roma Debrecen; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita dai canali social ufficiali del club granata. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; si potrà seguire la partita su Roma Tv+, servizio ufficiale del club giallorosso disponibile online registrandosi su video.asroma.com o attraverso l’app ufficiale dell’AS Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA DEBRECEN

Le probabili formazioni di Roma Debrecen, amichevole che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La Roma di José Mourinho scenderà in campo schierando un 4-2-3-1: Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Smalling; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Perez; Dzeko. Per il Debrecen l’allenatore Kondas Elemer sceglierà il 4-4-2 come undici di partenza e questa formazione titolare: Zöldesi; Lakatos, Poór, Bényei B., Ferenczi; Kundrák, Kusnyír, Bódi, Varga K.; Tischler, Sós.

Calciomercato Roma/ Vina atteso nei prossimi giorni, Spinazzola: "Benvenuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA