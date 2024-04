DIRETTA/ Roma Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: match al via, si gioca! (7 aprile 2024)

DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Roma Empoli Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di capitolini e toscani prima del via all’incontro odierno. Campionato di altissimo livello per la Roma Primavera che arriva da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate e globalmente per i giovani giallorossi ci sono 50 punti complessivi in classifica, grazie a un ruolino di marcia formato da quindici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; i gol segnati sono 51 e quelli al passivo invece 33, per cui c’è un buonissimo +18 nella voce della differenza reti della Primavera della Roma.

Dall’altra parte, è un bel periodo anche per l’Empoli Primavera: la forma attuale è positiva grazie a tre vittorie e due pareggio nelle ultime cinque giornate. In totale, i giovani toscani hanno 36 punti in classifica grazie a nove vittorie, altrettanti pareggi e pure le sconfitte, con un buon +2 nella voce della differenza reti, a causa di 38 gol segnati a fronte dei 36 invece al passivo I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Roma Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Empoli Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

ROMA EMPOLI PRIMAVERA, GIALLOROSSI IN FORMISSIMA!

La diretta Roma Empoli Primavera, in programma domenica 7 aprile alle ore 13:00, racconta della 28esima giornata di campionato. I giallorossi sono in formissima avendo vinto sempre in maniera convincente: 3-0 al Genoa, 5-1 all’Atalanta, 6-1 alla Fiorentina e 4-1 al Verona. Un solo pareggio in queste ultime settimane, l’1-1 contro l’Inter.

Anche l’Empoli sta facendo un’ottima impressione e nelle ultime cinque sono arrivati solamente punti. A partire dal 3-3 con il Lecce al 2-2 prestigioso col Torino con in mezzo tre successi, tutti a zero, contro Monza, Cagliari e Bologna

ROMA EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Roma Empoli Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Marino, pacchetto arretrato composto da Mannini, Plaia, Keramitsis e Oliveras. A centrocampo Graziani, Romano e Pagano. In avanti Marazzotti, Alessio e Cherubini

Replica l’Empoli col 3-4-2-1. Tra i pali Seghetti, difesa a tre con Tosto, Indragoli e Dragoner. Centrocampo con Bacciardi, Vallarelli, Matteazzi e El Biache. Cesari e Nabian trequartisti con Corona punt a.

ROMA EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Roma Empoli Primavera danno favorita la squadra di casa a 1.53. Secondo bet365, la X sta a 3.85 mentre il 2 fisso a 4.60.

L’Over 2.5 è dato a 1.60 contro il 2.10 dell’Under. Il Gol è offerto a 1.60, il No Gol a 2.05.











