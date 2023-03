Diretta/ Roma Empoli Primavera, video streaming tv: obiettivi diversi

DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA: GIALLOROSSI FAVORITI!

Roma Empoli Primavera, in diretta lunedì 13 marzo 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Gara importante per entrambe le formazioni, seppur con obiettivi di classifica molto diversi.

Beautiful/ Anticipazioni 13 marzo: un'inaspettata vigilia di natale...

La Roma è seconda in classifica con 40 punti, frutto di dodici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I giallorossi hanno ritrovato i tre punti nell’ultimo turno grazie al perentorio 4-0 ai danni del Napoli. L’Empoli, invece, è nono in classifica a quota 33 punti, raccolti grazie a otto vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte. Gli azzurri nell’ultima giornata hanno sconfitto 1-0 l’Udinese.

Davide Donadei, attacca l'ex Chiara Rabbi?/ "Dicono cose non vere per ottenere click"

ROMA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

12enne accoltellato da coetaneo/ Medici: "Polmone lesionato, monitoriamo situazione"

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

Qualche nodo ancora da sciogliere per gli allenatori di Roma ed Empoli Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai giallorossi, Guidi conferma il 3-4-3: Del Bello, Missori, Pellegrini, Silva, Majchrzak, Tahirovic, Pagano, Faticanti, Cassano, Pisilli, Cherubini. Passiamo adesso ai toscani, Buscè conferma il 3-5-2: Stubljar, Guarino, Marianucci, Angori, Barsi, Degli Innocenti, Zenelaj, Ignacchiti, Boli, Nabian, Seck.











© RIPRODUZIONE RISERVATA