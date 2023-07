DIRETTA ROMA ESTRELA AMADORA/ Video streaming tv: focus sulla squadra portoghese (oggi 29 luglio 2023)

DIRETTA ROMA ESTRELA AMADORA: FOCUS SUI PORTOGHESI

Mentre aspettiamo la diretta di Roma Estrela Amadora, spendiamo qualche parola anche circa la formazione portoghese, che sarà dunque padrona di casa in questa amichevole ad Albufeira, località della regione dell’Algarve, anche se naturalmente gli avversari odierni della Roma sono di Amadora, città a nord-ovest della capitale Lisbona. Il punto più alto nella storia dell’Estrela Amadora fu la Coppa del Portogallo vinta nel 1990, il più basso logicamente il fallimento societario del 2011, che ha creato un vuoto di molti anni fino alla fondazione dell’attuale sodalizio nel 2020.

Nella scorsa stagione 2022-2023, l’Estrela Amadora si è classificata al terzo posto nella Serie B portoghese, qualificandosi così per lo spareggio con il Maritimo terzultimo in Serie A, poi vinto ai calci di rigore. Così è maturata la promozione per l’Estrela Amadora nella massima categoria del calcio lusitano, dal loro punto di vista l’amichevole di stasera contro la Roma sarà naturalmente una fondamentale tappa nella preparazione verso una stagione sicuramente impegnativa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA ESTRELA AMADORA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Roma Estrela Amadora non dovrebbe essere garantita, a differenza della precedente amichevole giallorossa, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe esserci nemmeno la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN. Di conseguenza, le principali informazioni in diretta su Roma Estrela Amadora arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società giallorossa.

ALTRA SGAMBATA PER MOU

Roma Estrela Amadora, in diretta dallo Stadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, sabato 29 luglio: la seconda amichevole nel contesto della tournée estiva della Roma di José Mourinho in Portogallo è stata aggiunta al programma iniziale per offrire allo Special One un test in più nel periodo di lavoro nella regione dell’Algarve. Mercoledì c’era stato il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Braga, oggi ecco l’appuntamento con la diretta di Roma Estrela Amadora, con la formazione lusitana che è neopromossa nel massimo campionato portoghese e offrirà ulteriori indicazioni sul grado di preparazione della Magica.

Ovviamente adesso si fa sul serio, l’ormai tradizionale tournée in Portogallo ha segnato una crescita di livello delle amichevoli dell’estate 2023 della Roma, che a Trigoria come prime due amichevoli aveva avuto un test contro il Boreale e poi il piccolo derby regionale contro il Latina, entrambi chiusi naturalmente con larghe vittorie da parte della Roma. Gradualmente si comincia a fare sul serio, José Mourinho vuole anche testare il ritmo delle partite ogni tre giorni come sarà durante l’anno, di conseguenza adesso siamo giustamente molto curiosi di scoprire che cosa succederà questa sera ad Albufeira, nella diretta di Roma Estrela Amadora…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ESTRELA AMADORA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Roma Estrela Amadora, in particolare naturalmente per quanto riguarda i giallorossi di mister José Mourinho, che per la seconda amichevole a casa sua dovrebbe utilizzare il modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: Rui Patricio in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ndicka; a centrocampo il quartetto composto da Kristensen, Cristante, Aouar e Spinazzola da destra a sinistra; infine, ecco Dybala e capitan Pellegrini come trequartisti alle spalle del centravanti Belotti.

Indichiamo anche quelli che potrebbero essere gli undici titolari della Estrela Amadora per l’odierna amichevole contro la Roma: il modulo di riferimento è in questo caso il 3-4-3, quanto ai titolari proviamo ad indicare innanzitutto il portiere Brigido; davanti a lui la difesa a tre composta da Gaspar, Lopes e Mansur; linea a quattro invece a centrocampo per i portoghesi, con Jean Felipe, Souza, Vito e Joao Reis possibili titolari, così come Ronald, Tavares e Ndo, che dovrebbero invece formare il tridente d’attacco.











