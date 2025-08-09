Diretta Roma Everton Legends streaming video tv: dopo l’amichevole dei giallorossi, scendono in campo le vecchie glorie (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA ROMA EVERTON LEGENDS (RISULTATO 0-0): IN CAMPO LE VECCHIE GLORIE!

Chiusa la partita della prima squadra con la vittoria giallorossa grazie al gol di Soulè al 70’ minuto di gioco a Liverpool, adesso è il momento di pensare alla partita delle vecchie glorie, lasciando quindi la ribalta alla diretta Roma Everton Legends. Naturalmente c’è grande curiosità attorno alle scelte di Fabio Capello, che ha messo giù una formazione certamente intrigante, con nomi di ottimo valore in ogni zona del campo. Certo, è da capire chi di loro è ancora in forma oggi, ma questo lo scopriremo fra pochissimo!

Questa quindi è la formazione giallorossa per la diretta Roma Everton Legends! ROMA (4-3-2-1): Amelia; Zebina, Aldair, Zago, Candela; Brighi, Pizarro, Tommasi; Perrotta, Perotti; Delvecchio. A disposizione: Balzaretti, Tonetto, D’Agostino, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Rosi, Scarchilli. Allenatore: Capello. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA EVERTON LEGENDS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Nella programmazione ufficiale della piattaforma in realtà non è nominata, staremo quindi a vedere se Dazn trasmetterà anche la diretta Roma Everton Legends in streaming video dopo avere mandato in onda l’amichevole delle prime squadre.

LA PARTITA DELLE VECCHIE GLORIE

Dopo l’amichevole della prima squadra, non sarà ancora finito il ricco pomeriggio giallorosso: infatti, a seguire il match degli uomini di Gian Piero Gasperini ci farà compagnia anche la diretta Roma Everton Legends, naturalmente sempre presso l’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Sarà quindi una partita fra le vecchie glorie di Roma ed Everton, per rendere ancora più festivo il clima dell’evento fra le due società calcistiche di proprietà di Dan Friedkin, presidente della Roma ormai dal 2020 e che l’anno scorso ha acquistato anche l’Everton, entrando quindi nel calcio inglese.

Naturalmente in questo caso non sarà l’aspetto tecnico in primo piano, bensì la voglia di divertirsi e di rivedere in campo tanti giocatori amati che hanno caratterizzato i ricordi più belli, sebbene sul fronte giallorosso non siano mancate polemiche social per le assenze di Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Le due bandiere per eccellenza nella storia della Roma non saranno quindi presenti a Liverpool, ma questo nulla toglie al fatto che il divertimento sarà certamente assicurato anche con il secondo appuntamento di giornata, la diretta Roma Everton Legends.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EVERTON LEGENDS

Sono stati annunciati venti giocatori per la spedizione giallorossa in Inghilterra per la diretta Roma Everton Legends. Citazione d’obbligo però anche per l’allenatore, che sarà infatti Fabio Capello, il condottiero dello scudetto 2001. L’unico portiere sarà Amelia e quindi sappiamo con certezza chi giocherà fra i pali, il resto naturalmente dipenderà anche dalle condizioni di forma di ogni singolo componente.

L’elenco comprende molti nomi gloriosi per la storia della Roma e qualcuno che invece poteva essere meno atteso, ma anche questo è divertente in partite di questo genere: in ordine alfabetico, stiamo parlando di Aldair, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago e Zebina.