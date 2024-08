DIRETTA ROMA EVERTON: IL CALENDARIO GIALLOROSSO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Roma Everton, possiamo accennare ai primi impegni ufficiali della squadra allenata da Daniele De Rossi nella prossima stagione. Dopo l’amichevole in programma oggi, sabato 10 agosto, contro gli inglesi dell’Everton arriverà il campionato il prossimo 18 agosto. Un debutto che la formazione giallorossa non vuole fallire, per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione in Serie A.

L’esordio della squadra allenata da mister De Rossi è previsto fuori casa contro il Cagliari di mister Nicola, mentre nel secondo turno i capitolini giocheranno in casa contro l’Empoli e, ancora, al terzo turno ci sarà la super sfida contro la Juventus. Adesso per la Roma è il momento di oliare gli ultimi meccanismi tattici in vista del campionato alle porte, contro un Everton che ha chiuso al quindicesimo posto in campionato dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ROMA EVERTON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Everton non sarà fornita sui canali tradizionali della nostra televisione, ma per gli appassionati c’è una bella notizia perchè questa amichevole sarà disponibile su Dazn che detiene l’ultimo match dei giallorossi in chiave precampionato, ovviamente in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma. La visione del match sarà in diretta streaming video, per assistere alla diretta Roma Everton avrete bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

GIALLOROSSI VERSO IL CAMPIONATO

Siamo giunti alla fine del precampionato giallorosso in questa diretta Roma Everton, sfida che si giocherà in Inghilterra oggi 10 agosto 2024 alle 18:00. Cosa dire del precampionato degli uomini di De Rossi? Molti alti e bassi un po’ come da quando l’allenatore siede sulla panchina capitolina. C’è da dire però che la squadra ha cambiato molto negli effettivi soprattutto in attacco e deve entrare Dovbyk a pieno regime per aiutare i suoi.

L’Everton è una squadra temibile per la Roma, potrebbe essere già un quarto di Europa League e il test sarà importante per misurarsi contro un avversario di pari valore. Cosa chiede De Rossi ai suoi? Alchimia, soprattutto con i nuovi innesti che dovranno fare il salto di qualità alla squadra. La diretta Roma Everton inizierà a fornire qualche risposta, per ora proviamo a indicare qualche scelta nelle formazioni dell’amichevole.

ROMA EVERTON: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta Roma Everton, De Rossi dovrebbe schierare da primo Dovbyk in maniera tale fa fargli prendere più confidenza possibile con i nuovi compagni anche nel clima partita. Insieme a lui Matias Soule, per un motivo analogo. Non è da escludere poi una staffetta con Dybala, ma i due argentini potrebbero anche giocare insieme in compagnia dell’ucraino, con alle loro spalle eventualmente Lorenzo Pellegrini e Le Fée in compagnia di Cristante che anche in questa stagione dovrebbe rimanere il metronomo della Roma.

Nella diretta Roma Everton possiamo poi andare a vedere come il reparto offensivo della squadra inglese sia forse il fiore all’occhiello: vi troviamo l’ex Udinese Beto e il già nazionale Dominic Calvert Lewin, due giocatori che oltre a saper segnare sanno dialogare con i compagni quasi come fossero dei veri numeri dieci. Un’occasione questa da non lasciarsi sfuggire. in più Maupay reduce da un ottimo periodo al Brentford, ma non va dimenticato l’ex Napoli Lindstrom che con la maglia dei Toffees punta a riprendere quota, in difesa invece stuzzica il 2001 O’Bryen arrivato dal Lione.

ROMA EVERTON, LE QUOTE

Molto equilibrate le quote della diretta Roma Everton, una sfida che la Snai quota a 2,3 per la vittoria giallorossa, mentre quella inglese è a 2,2. Leggero vantaggio dunque per i padroni di casa, mentre il pareggio è a 3.